Уже доставлены в СИЗО: в "ДНР" заявили об аресте более 100 защитников Мариуполя

Согласно утверждению боевиков, украинских защитников проверяют "на предмет причастности к преступлениям против жителей республики"

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Более 100 украинских военных, которые защищали Мариуполь и сейчас находятся в плену у россиян, были арестованы в "ДНР". Их обвиняют в "совершении преступлений". Об этом заявил "министр юстиции ДНР" Юрий Сироватко в эфире телеканала "Россия 24".

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По его словам, украинские бойцы сейчас находятся в СИЗО и ожидают суда.

"У нас после проработки следователей всплывают факты причастности к преступлениям. Уже есть больше 100 человек, которые следствием арестованы. Они уже доставлены в СИЗО, где будут ждать своей участи и решения суда", — сказал Сироватко.

Он заявил, что "профильные ведомства ДНР" сейчас занимаются тем, что проверяют арестованных защитников Украины на "предмет причастности к преступлениям против жителей республики".

Напомним, 30 мая в "ДНР" пригрозили казнью украинским военным, в том числе защитникам "Азовстали" в Мариуполе. Тогда Юрий Сироватко заявил, что над находящимся в плену защитниками Украины будет проходить суд и есть такие лица, которым будет присуждена высшая мера наказания — смертная казнь.

20 мая в Минобороны РФ заявили о полном захвате металлургического завода в Мариуполе и выходе оттуда 2439 бойцов ВСУ. 18 мая спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что выход украинских военных из Мариуполя является пленением. Однако украинские официальные лица настаивают на том, что это процесс эвакуации.

25 мая в МИД РФ заявили, что обмен ВСУ, которые защищали Мариуполь, возможен после того, как над ними пройдет суд. А глава "ДНР" Денис Пушилин заявил о том, что первый этап "международного трибунала" над военными Украины должен пройти в конце лета.