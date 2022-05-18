Выход украинских военных из "Азовстали" — пленение, а не эвакуация, — Песков

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, выходящие из бункеров "Азовстали" бойцы складывают оружие и сдаются. Украина, в свою очередь, категорически не согласна с трактовкой Кремля и настаивает на эвакуации военнослужащих.

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Выход украинских военнослужащих с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе Россия расценивает как пленение, а не вынужденную эвакуацию. Об этом во время пресс-конференции заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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По его словам, у него нет информации о том, что в подземельях завода "Азовсталь" могли быть иностранные офицеры.

Для уточнения этих данных Дмитрий Песков порекомендовал российским журналистам обращаться в Министерство обороны РФ.

"Здесь (выход украинских военных с завода — ред.) трактовка может быть только однозначная и определение однозначное: те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", складывают оружие и сдаются", — добавил пресс-секретарь Путина.

Помимо этого, Дмитрий Песков отказался говорить о дальнейшей судьбе украинских военнослужащих, которые вышли из бункеров меткомбината для дальнейшей эвакуации. По его словам, в этой ситуации должно разбираться Министерство обороны.

"Это вопрос к военным. Квалификация тех, кто сдается, их дифференциация на военных, националистов и так далее — это все к военным", — прокомментировал Песков заявление главы "ДНР" Дениса Пушилина о том, что бойцов полка спецназначения Нацгвардии "Азова" могут отправить под военный трибунал.

Стоит отметить, что Украина категорически не согласна с формулировкой страны-агрессора о выходе украинских военнослужащих из Мариуполя. Военно-политическое руководство страны утверждает, что бойцы покинули подземелья завода "Азовсталь" для последущей эвакуации на мирную территорию. Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук не исключает проведение в ближайшее время обмена вышедших из "Азовстали" украинских военнослужащих на российских военнопленных.

Напомним, 18 апреля Министерство обороны РФ сообщило о выходе 959 украинских военнослужащих из "Азовстали", которых должны были эвакуировать из зоны боевых действий. Ведомство страны-агрессора утверждало, что бойцы сложили свое оружие и сдались в плен российской армии.

Также сообщалось, что пророссийские боевики "ДНР" собрались снести "Азовсталь" в Мариуполе. По словам Дениса Пушилина, завод не подлежит восстановлению, а комбинат имени Ильича будет возобновлен оккупационными властями.

Кроме этого, Фокус в своем недавнем материале рассказывал детали эвакуации украинских военнослужащих из бункеров "Азовстали".