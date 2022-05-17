Эвакуация с "Азовстали": Верещук анонсировала новый обмен пленными с РФ (видео)

Минобороны РФ, в свою очередь, утверждает, что раненых украинских военнослужащих взяли в плен, а не эвакуировали с завода в Мариуполе.

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Вывезенных с территории завода "Азовсталь" украинских военнослужащих могут обменять на пленных солдат ВС РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

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По ее словам, на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе продолжается гуманитарная операция.

В понедельник, 16 мая, в интересах сохранения жизни с меткомбината эвакуировали 52 тяжелораненых военнослужащих. Ирина Верещук не исключает в скором времени проведения обмена пленными с Российской Федерацией.

"После стабилизации их (раненых защитников "Азовстали" — ред.) состояния мы их обменяем на российских военнопленных. Работаем над последующими этапами гуманитарной операции. Даст Бог, все будет хорошо", — добавила министр в своем Telegram-канале.

[ + – ] Верещук анонсировала обмен пленными с Россией

Министерство обороны России, в свою очередь, утверждает, что украинских военнослужащих, которые держали оборону на "Азовстали", не эвакуировали, а взяли в плен. По данным ведомства, за минувшие сутки сложили оружие 265 защитников Мариуполя, в том числе 51 тяжелораненый.

В Министерстве обороны страны-агрессора также сообщают, что все нуждающиеся в медицинской помощи украинские военнослужащие были отправлены в больницу оккупированного Новоазовска.

Помимо этого, силовое ведомство обнародовало кадры выхода защитников с территории "Азовстали", которых солдаты ВС РФ сперва обыскали, а потом посадили в автобусы.

[ + – ] Эвакуация с "Азовстали" раненых украинских военнослужащих

Ранее Фокус в своем материале подробно рассказывал, как проходила эвакуация с "Азовстали" в Мариуполе и куда вывезли раненых украинских военнослужащих в рамках гуманитарной операции.

Также сообщалось, что 16 мая Украина и Россия договорились о проведении эвакуации с территории "Азовстали" раненых украинских военнослужащих. РосСМИ утверждали, что бойцов на автобусах должны были вывезти на неподконтрольную Киеву территорию.