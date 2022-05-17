Эвакуация с "Азовстали": куда вывозили раненых бойцов и как Украина вернет своих защитников

53 бойца в тяжелом состоянии были доставлены в больницу оккупированного Новоазовска, еще 211 солдат через гумкоридор привезли в Еленовку. Фокус в одном материале собрал информацию о том, как эвакуировали раненых защитников Мариуполя.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Раненые украинские военнослужащие полка спецназначения Национальной гвардии "Азов" были эвакуированы с завода "Азовсталь" на неподконтрольную Украине территорию. Спецоперация по вызволению бойцов проводилась при участии ВСУ, украинской разведки, Международного Комитета Красного Креста и ООН. Фокус в одном материале собрал информацию о том, как вывозили раненых украинских солдат из Мариуполя.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Эвакуация с "Азовстали" — подробности спецоперации

В понедельник вечером, 16 мая, в СМИ появилась информация о начале эвакуации раненых украинских военнослужащих, которые держали оборону в Мариуполе. Журналисты агентства Reuters засняли колонну автобусов, которая выезжала с меткомбината "Азовсталь" на неподконтрольную Украине территорию.

[ + – ] Раненых с "Азовстали" эвакуировали в оккупированный Новоазовск

По данным СМИ, раненых украинских военнослужащих, которых эвакуировали из Мариуполя, доставили в больницу оккупированного Новоазовска, где им предоставят необходимую медицинскую помощь.

[ + – ] Раненых с "Азовстали" эвакуировали в оккупированный Новоазовск

Также СМИ утверждали, что эвакуация тяжелораненых бойцов полка "Азов" была осуществлена в результате обмена пленными, а не капитуляции гарнизона Мариуполя.

[ + – ] Раненых с "Азовстали" эвакуировали в оккупированный Новоазовск

Эвакуация с "Азовстали" — позиция президента Владимира Зеленского

В традиционном вечернем видеообращении Владимир Зеленский подтвердил информацию о проведении эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих из Мариуполя. По словам главы государства, операция проводилась при участии ВСУ, военной разведки, Международного комитета Красного Креста и ООН.

"Украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек. Операция по спасению защитников Мариуполя начата нашими военными, разведчиками. Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа требует деликатности и времени. Сохраняем максимальную дипломатическую активность и в других направлениях в интересах Украины", — подытожил Зеленский во время видеообращения.

[ + – ] Зеленский прокомментировал эвакуацию раненых с "Азовстали"

Эвакуация с "Азовстали" — позиция военной разведки Минобороны

В Главном управлении разведки сообщили, что 53 тяжелораненых военнослужащих эвакуировали с меткомбината "Азовсталь" в оккупированный Новоазовск, где им предоставят необходимую медицинскую помощь. Еще 211 украинских солдат через гуманитарный коридор доставили в неподконтрольную Киеву Еленовку.

Как заверяют в ГУР Минобороны, для скорейшего возвращения военнослужащих Украина проведет с Россией процедуру обмена пленными.

"Относительно защитников, остающихся на территории "Азовстали", усилиями нашего государства проводятся все необходимые мероприятия по спасению. Благодаря защитникам Мариуполя, Украина получила жизненно необходимое время для накопления резервов, перегруппировки и мобилизации сил и получения помощи от союзников. К сожалению, на сегодняшний день Украина не может деблокировать "Азовсталь" военным путем", — подытожили в военной разведке.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что 53 тяжелораненых бойца были доставлены в больницы оккупированного Новоазовска. По ее словам, мариупольский гарнизон в полном объеме выполнил поставленные военным руководством задачи.

[ + – ] Раненых с "Азовстали" эвакуировали в оккупированный Новоазовск

Эвакуация с "Азовстали" — позиция Генштаба ВСУ

Украинские военнослужащие, которые удерживали оборону на меткомбинате "Азовсталь", не позволили ВС РФ осуществить планы по быстрому захвату Запорожья, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, что привело бы к окружению военной группировки на Донбассе. Генштаб ВСУ также назвал защитников Мариуполя настоящими героями Украины.

"Это отдельный отряд специального назначения "Азов", 12 бригада Национальной гвардии Украины, 36 отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона Мариуполя. Скование основных сил противника вокруг Мариуполя позволило нам подготовить и создать оборонительные рубежи, на которых наши войска находятся и сегодня и дают достойный отпор агрессору", — подчеркнули в Генштабе ВСУ.

[ + – ] Гарнизон Мариуполя выполнил поставленное боевое задание, - Генштаб ВСУ

Эвакуация с "Азовстали" — позиция полка "Азов"

Командир полка спецназначения Денис Прокопенко в видеообращении сообщил, что заблокированные на "Азовстали" военнослужащие выполнили приказ руководства. По его словам, "в целях сохранения жизней весь мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования". Денис Прокопенко также отметил, что полк "Азов" рассчитывает на поддержку украинского народа.

[ + – ] Защитники Мариуполя выполнили приказ и 82 дня держали оборону, - "Азов"

Напомним, 16 мая в СМИ появилась информация, что Украина и Россия договорились об эвакуации раненых украинских военнослужащих с территории завода "Азовсталь". Российские журналисты утверждали, что солдат планируют вывезти на оккупированные территории Донбасса.

Также сообщалось об условиях жизни на "Азовстали", на территории которой украинские военнослужащие продолжают держать оборону.