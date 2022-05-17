Евакуація з "Азовсталі": куди вивозили поранених бійців і як Україна поверне своїх захисників

53 бійці у важкому стані були доставлені до лікарні окупованого Новоазовська, ще 211 солдат через гумкоридор привезли до Оленівки. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про те, як евакуювали поранених захисників Маріуполя.

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Поранених українських військовослужбовців полку спецпризначення Національної гвардії "Азов" було евакуйовано із заводу "Азовсталь" на непідконтрольну Україні територію. Спецоперація з визволення бійців проводилася за участю ЗСУ, української розвідки, Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про те, як вивозили поранених українських солдат із Маріуполя.

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Евакуація з "Азовсталі" — подробиці спецоперації

У понеділок увечері, 16 травня, у ЗМІ з'явилася інформація про початок евакуації поранених українських військовослужбовців, які тримали оборону у Маріуполі. Журналісти агентства Reuters зафільмували колону автобусів, яка виїжджала з меткомбінату "Азовсталь" на непідконтрольну Україні територію.

[ + – ] Поранених з "Азовсталі" евакуювали в окупований Новоазовськ

За даними ЗМІ, поранених українських військовослужбовців, яких евакуювали з Маріуполя, доправили до лікарні окупованого Новоазовська, де їм нададуть необхідну медичну допомогу.

[ + – ] Поранених з "Азовсталі" евакуювали в окупований Новоазовськ

Також ЗМІ стверджували, що евакуацію тяжко поранених бійців полку "Азов" було здійснено внаслідок обміну полоненими, а не капітуляції гарнізону Маріуполя.

[ + – ] Поранених з "Азовсталі" евакуювали в окупований Новоазовськ

Евакуація з "Азовсталі" — позиція президента Володимира Зеленського

У традиційному вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський підтвердив інформацію про проведення евакуації тяжко поранених українських військовослужбовців із Маріуполя. За словами глави держави, операція проводилася за участю ЗСУ, військової розвідки, Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН.

"Українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, ці слова зрозуміє кожна адекватна людина. Операцію з порятунку захисників Маріуполя розпочато нашими військовими, розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота вимагає делікатності та часу. Зберігаємо максимальну дипломатичну активність і в інших напрямках на користь України", — підсумував Зеленський під час відеозвернення.

[ + – ] Зеленський прокоментував евакуацію поранених з "Азовсталі"

Евакуація з "Азовсталі" — позиція військової розвідки Міноборони

У Головному управлінні розвідки повідомили, що 53 важкопоранених військовослужбовців евакуювали з меткомбінату "Азовсталь" до окупованого Новоазовська, де їм нададуть необхідну медичну допомогу. Ще 211 українських солдат через гуманітарний коридор доставили в непідконтрольну Києву Оленівку.

Як запевняють у ГУР Міноборони, для якнайшвидшого повернення військовослужбовців Україна проведе з Росією процедуру обміну полоненими.

"Щодо захисників, які залишаються на території "Азовсталі", зусиллями нашої держави проводяться всі необхідні заходи щодо порятунку. Завдяки захисникам Маріуполя Україна отримала життєво необхідний час для накопичення резервів, перегрупування і мобілізації сил та отримання допомоги від союзників. На жаль, на сьогоднішній день Україна не може деблокувати "Азовсталь" військовим шляхом", — підсумували у військовій розвідці.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила, що 53 тяжко поранені бійці були доставлені до лікарень окупованого Новоазовська. За її словами, маріупольський гарнізон у повному обсязі виконав поставлені військовим керівництвом завдання.

[ + – ] Поранених з "Азовсталі" евакуювали в окупований Новоазовськ

Евакуація з "Азовсталі" — позиція Генштабу ЗСУ

Українські військовослужбовці, які утримували оборону на меткомбінаті "Азовсталь", не дозволили ЗС РФ здійснити плани швидкого захоплення Запоріжжя, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, що призвело б до оточення військового угруповання на Донбасі. Генштаб ЗСУ також назвав захисників Маріуполя справжніми героями України.

"Це окремий загін спеціального призначення "Азов", 12 бригада Національної гвардії України, 36 окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона Маріуполя. Скування основних сил противника навколо Маріуполя дозволило нам підготувати та створити оборонні рубежі, на яких наші війська знаходяться і сьогодні та дають гідну відсіч агресору", — наголосили в Генштабі ЗСУ.

[ + – ] Гарнізон Маріуполя виконав поставлене бойове завдання, — Генштаб ЗСУ

Евакуація з "Азовсталі" — позиція полку "Азов"

Командир полку спецпризначення Денис Прокопенко у відеозверненні повідомив, що заблоковані на "Азовсталі" військовослужбовці виконали наказ керівництва. За його словами, "з метою збереження життя весь маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування". Денис Прокопенко також наголосив, що полк "Азов" розраховує на підтримку українського народу.

[ + – ] Захисники Маріуполя виконали наказ та 82 дні тримали оборону, — "Азов"

Нагадаємо, 16 травня у ЗМІ з'явилася інформація, що Україна та Росія домовилися про евакуацію поранених українських військовослужбовців із території заводу "Азовсталь". Російські журналісти стверджували, що солдат планують вивезти на окуповані території Донбасу.

Також повідомлялося про умови життя на "Азовсталі", на території якої українські військовослужбовці продовжують тримати оборону.