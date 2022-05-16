Міноборони РФ домовилися із ЗСУ про евакуацію поранених військових із заводу "Азовсталь", — ЗМІ

Російські журналісти розповсюдили інформацію, що наших бійців нібито вивезуть на територію "ДНР". Проте офіційного підтвердження від України наразі немає.

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У російських ЗМІ з'явилися публікації, в яких повідомляється, що 16 травня військове керівництво РФ домовилося з українською стороною про вивезення поранених українських військових із території заблокованого металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі. Зокрема, агентство ТАСС повідомляє, що поранених бійців ЗСУ доставлять до медзакладу в Новоазовську, а на час евакуації в районі заводу буде встановлено режим тиші та відкритий гуманітарний коридор.

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"16 травня унаслідок переговорів із заблокованими на території металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі представниками українських військовослужбовців досягнуто домовленості про вивезення поранених", — цитує видання повідомлення Міноборони РФ.

Як повідомляють російські ЗМІ, для надання всієї необхідної допомоги поранених бійців ЗСУ доставлять на територію ДНР, а не в Україну.

Що кажуть в Україні?

Проте підтвердження інформації щодо цієї домовленості з боку українських офіційних осіб поки що немає. Також поки що немає коментарів військового керівництва України про наявність гуманітарного коридору в районі заводу "Азовсталь".

Нагадаємо, що 16 травня протягом усього дня солдати ЗС РФ не припиняли спроб заблокувати виходи з бункерів комбінату "Азовсталі". За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, ворог не має глобальних успіхів, тому зростає щільність обстрілів території заводу.

Командир 12-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Денис Шлега 15 травня повідомив, що захисники маріупольського заводу "Азовсталь" продовжують тримати оборону, але мають крайню необхідність у медикаментах. У бункерах комбінату знаходяться 600 поранених військовослужбовців, зокрема 40 у тяжкому стані, яким терміново потрібна медична допомога.