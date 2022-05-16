Минобороны РФ договорились с ВСУ об эвакуации раненых военных с завода "Азовсталь", — СМИ

Российские журналисты распространили информацию, что наших бойцов якобы вывезут на территорию "ДНР". Однако официального подтверждения от Украины на данный момент нет.

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В российских СМИ появились публикации, в которых сообщается, что 16 мая военное руководство РФ договорилось с украинской стороной о вывозе раненых украинских военных с территории заблокированного металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. В частности агентство ТАСС сообщает, что раненых бойцов ВСУ доставят в медучреждение в Новоазовске, а на время эвакуации в районе завода будет установлен режим тишины и открыт гуманитарный коридор.

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"16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых", — цитирует издание сообщение Минобороны РФ.

Как сообщают российские СМИ, для оказания всей необходимой помощи раненых бойцов ВСУ доставят на территорию "ДНР", а не в Украину.

Что говорят в Украине?

Однако подтверждения информации об этой договоренности со стороны украинских официальных лиц пока нет. Также пока отсутствуют комментарии военного руководства Украины о наличии гуманитарного коридора в районе завода "Азовсталь".

Напомним, что 16 мая в течение всего дня солдаты ВС РФ не прекращали попыток заблокировать выходы из бункеров комбината "Азовстали". По словам советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко, враг не имеет глобальных успехов, поэтому возрастает плотность обстрелов территории завода.

Командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Денис Шлега 15 мая сообщил, что защитники мариупольского завода "Азовсталь" продолжают держать оборону, но испытывают крайнюю необходимость в медикаментах. В бункерах комбината находятся 600 раненых военнослужащих, в том числе 40 в тяжелом состоянии, которым срочно нужна медицинская помощь.