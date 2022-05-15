Много раненых, нет воды и лекарств: защитники рассказали об условиях жизни на "Азовстали" (фото)

Медпомощь нужна 600 раненым военным, 40 – в крайне тяжелом состоянии. Кого-то из них положили на двухъярусные кровати, а некоторым не досталось места – они лежат на полу в полной антисанитарии.

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Защитники мариупольского завода "Азовсталь" продолжают держать оборону, но ситуация с ранеными весьма тяжелая. Об этом сказал в эфире единого телемарафона командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Денис Шлега, воюющий за "Азовсталь".

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Медикаментов и специальных инструментов осталось мало. Медицинская помощь нужна 600 раненым защитникам, 40 человек находятся в очень тяжелом состоянии, заявил командир.

"Мы уже все отдали из личных аптечек в наш полевой госпиталь", — акцентировал военный.

[ + – ] Медикаментов, еды и воды у защитников "Азовстали" практически не осталось

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова уточнила, что в одном из помещений завода есть несколько десятков двухъярусных кроватей для раненых. Другие бойцы лежат на полу в условиях полной антисанитарии.

"Очень многие умирают из-за того, что им невозможно оказать медпомощь. Медикаментов уже нет, еды и воды тоже практически не осталось. В госпитале пользуются водой, которую сливают из системы отопления", – описала омбудсмен условия жизни защитников.

Россия грубо нарушает права раненых военных на жизнь и медицинскую помощь, гарантированные Гаагскими и Женевскими конвенциями, а также 12 статью Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях.

Битва за "Азовсталь" – завод уничтожают термобарическими бомбами

Командир бригады Нацгвардии подтвердил информацию об обстрелах "Азовстали" термическими бомбами.

"Не впервые против нас используют такие боеприпасы — термобарические бомбы (при взрыве таких бомб образуется огромный огненный шар, мощная взрывная волна и вакуум, поглощающий кислород. Снаряды могут разрушать крупные строения и оборудование, – ред.). Российский враг применяет авиацию и артиллерию, но мы все равно даем достойный ответ врагу", — подчеркнул Шлега.

[ + – ] ВС РФ расстреливают завод артиллерией, танками и авиацией

По его словам, утром захватчики расстреливают завод артиллерией, танками и авиацией. После этого они пытаются зайти.

"Бывает, заходят: закрепляются в каких-то зданиях, но наши защитники их оттуда выбивают или не пускают. Да, на некоторых участках завода противник есть, но это пока несущественно, мы держимся. Сами понимаете, что мы держимся уже из последних сил", – заключил он.

Спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук заявил, что военное освобождение "Азовстали" – очень сложная задача, которая приведет к большим жертвам. ВС РФ окружили завод практически на 100 км.

По его словам, важнейшая задача сейчас — привлечь внимание мира к освобождению Мариуполя и обеспечению защитникам "Азовстали" процедуры "экстракшн" (выезда в третью страну).

Напомним, что советник мера Мариуполя Петр Андрющенко 15 мая говорил о применении зажигательных или фосфорных боеприпасов по "Азовстали".

Победители "Евровидения-2022", украинская группа Kalush Orchestra во время выступления на конкурсе призывали спасти "Азовсталь".

Родственники защитников "Азовсталь" 14 мая просили Китай и Турцию обеспечить экстрадицию военнослужащих.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила о продолжении переговоров для эвакуации украинских военных из "Азовстали". "Обменяем 38 тяжелых (раненых), потом будем двигаться дальше", – говорила министр.