Украина ведет переговоры об эвакуации тяжелораненых с "Азовстали", — Верещук

Глава Минреинтеграции призвала СМИ не распространять непроверенную информацию касательно обмена "500 или 600" человек. И добавила, что переговоры проходят поэтапно.

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Украинские власти прикладывают максимум усилий для эвакуации заблокированных войск на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

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Чиновница призвала медийные лица не спекулировать на этой теме, отметив, что это может сорвать переговоры об освобождении украинских военных.

"К сожалению, публичные комментарии некоторых политиков, журналистов и общественных деятелей о содержании переговоров не только дезинформируют и дезориентируют общество, но и вредят переговорному процессу. Я очень прошу. Речь идет о жизни людей. Воздержитесь от публичных комментариев о том, чего вы не знаете. Если все получится и мы вытащим людей, потом делайте, что хотите. А сейчас прошу быть ответственными и не мешать", — написала Верещук.

Она также рассказала о количестве людей, которых центральная власть пытается вытащить из блокады на металлургическом заводе.

"Для ясности: сейчас мы ведем переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах. Работаем поэтапно. Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ. Призываю всех работать серьезно, не пускаться в нереальные соображения и заявления. Только реалистичность и трезвость мнений и действий даст результат", — заявила Ирина Верещук.

Напомним, что 12 мая в Национальной гвардии Украины заявили, что Украина работает над процедурой "экстракшн" для военных на территории "Азовстали". Эта процедура позволяет вывезти бойцов на территорию третьего государства. Мариуполь стал одним из символов мужества украинских военных и мест позора РФ, заявили в Нацгвардии. Все украинское руководство работает над тем, чтобы сохранить жизни защитникам города.

Также Фокус рассказывал, что в Мариуполе российские оккупанты планируют провести референдум о включении города в состав Российской Федерации. Сейчас там готовятся организовать мобильную связь российского оператора, а также внедрить работу российских ВУЗов.