Украина работает над процедурой "экстракшн" для защитников Мариуполя, — Нацгвардия
Мариуполь стал одним из символов мужества украинских военных и мест позора РФ, заявили в Нацгвардии. Все украинское руководство работает над тем, чтобы сохранить жизни защитникам города.
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Украина и все руководство страны работает на тем, чтобы провести процедуру "экстракшн" к гарнизону военных, заблокированных в "Азовстали". Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
Мариуполь является одним из символов непокорности, мужества и героизма, а также место позора РФ. Ныне войска агрессора пытаются стереть город с лица земли, нарушая все правила войны и нормы международного права.
Президент Владимир Зеленский и все руководство страны, как заявляют в Нацгвардии, работают над поиском возможностей для эвакуации гражданских с комплекса "Азовсталь". Также ведутся работы по применению процедуры "экстракшн" для раненых бойцов, медиков и военных.
"Экстракшн" — это специальная процедура вывода военных или гражданских из места ведения боевых действий или вражеской среды в третью страну, которая не является участницей конфликта при поддержке международного сообщества.
Оборону города осуществляют:
- полк "Азов"
- 12-я бригада Нацгвардии
- 36-я отдельная бригада морской пехоты
- пограничники
- Нацполиция
- добровольцы
- теробороны
Всех их необходимо спасти. Как пишут в пресс-службе, эта задача должна решится не только на поле боя, но и на международном уровне.
Однако на данный момент каких-либо деталей о процедуре "экстракшн" нет. В условиях военного положение иначе и нельзя делать, заявили в Нацгвардии. Это будет не только раскрытием планов врагу, но и породит ряд фейков и дезинформацию. В Нацгвардии заявили, что они продолжат работу для поиска решений для сохранений жизней военным и гражданским.
Напомним, в сети появилось видео уличного боя защитников Мариуполя с войсками РФ. По данным украинской разведки, из Донецка начали отправлять воспитателей и банкиров в Мариуполь.