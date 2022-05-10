Україна працює над процедурою "екстракшн" для захисників Маріуполя, — Нацгвардія
Маріуполь став одним із символів мужності українських військових і місць ганьби РФ, заявили в Нацгвардії. Все українське керівництво працює над тим, щоб зберегти життя захисникам міста.
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Україна й усе керівництво країни працює на тому, щоб провести процедуру "екстракшн" до гарнізону військових, заблокованих в "Азовсталі". Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.
Маріуполь є одним із символів непокори, мужності та героїзму, а також місцем ганьби РФ. Нині війська агресора намагаються стерти місто із землі, порушуючи всі правила війни та норми міжнародного права.
Президент Володимир Зеленський і все керівництво країни, як заявляють у Нацгвардії, працюють над пошуком можливостей для евакуації цивільних із комплексу "Азовсталь". Також ведуться роботи із застосування процедури "екстракшн" для поранених бійців, медиків і військових.
"Екстракшн" — це спеціальна процедура виведення військових або цивільних із місця ведення бойових дій або ворожого середовища в третю країну, яка не є учасницею конфлікту за підтримки міжнародного співтовариства.
Оборону міста здійснюють:
- полк "Азов";
- 12-а бригада Нацгвардії;
- 36-а окрема бригада морської піхоти;
- прикордонники;
- Нацполіція;
- добровольці;
- тероборони;
Усіх їх необхідно врятувати. Як пишуть у пресслужбі, це завдання має вирішитись не лише на полі бою, а й на міжнародному рівні.
Проте наразі будь-яких деталей про процедуру "екстракшн" немає. В умовах воєнного стану інакше і не можна робити, заявили в Нацгвардії. Це буде не лише розкриттям планів ворогові, а й породить низку фейків і дезінформацію. У Нацгвардії заявили, що вони продовжать роботу для пошуку рішень для збереження життів військовим і цивільним.
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео вуличного бою захисників Маріуполя з військами РФ. За даними української розвідки, з Донецька почали відправляти вихователів і банкірів у Маріуполь.