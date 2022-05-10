Банкірів і вихователів дитсадків у Донецьку змушують їхати в Маріуполь, — ГУР Міноборони

Окупаційні адміністрації, за даними розвідки, не довіряють місцевому населенню і тому переміщують кадри. Кваліфікований персонал масово виїжджає на підконтрольну Україні територію, не бажаючи співпрацювати із загарбниками.

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Керівникам дитячих садків у окупованому Донецьку наказали направити персонал у Маріуполь. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

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Бойовики "ДНР" також розпорядилися відправити персонал у найближчі до Маріуполя населені пункти Мангуш, Микільське та Ялта (селище в Донецькій області).

"Російська окупаційна адміністрація пояснює це необхідністю "організації роботи на місцях". Так само відбирається й персонал банківських установ. Очікується, що керівництво місцевим фінансовим сектором повністю перейде під контроль окупантів", — зазначили українські розвідники.

Окупаційні адміністрації, за даними ГУР Міноборони, переміщують кадри через недовіру до місцевого населення. На це впливає масовий виїзд персоналу на підконтрольну Україні територію та відмову працівників співпрацювати із загарбниками.

"Персонал, який готується до переведення на роботу в інші регіони, всіляко чинить опір такому рішенню. Деякі погрожують звільнитися, якщо розпорядження не скасують", — говорять у ГУР.

Нагадаємо, що бійці полку "Азов" на пресконференції із заводу "Азовсталь" 8 травня розповіли про 25 тисяч загиблих у Маріуполі, більшу частину жертв становлять цивільні.

На сайті Change.org 6 травня зареєстрували петицію під назвою "Врятуйте Маріуполь". Її послання адресоване ООН і світовим політикам від імені неурядових і некомерційних організацій. Автори петиції хочуть зібрати 1,5 млн підписів, щоб вона стала однією з наймасовіших в історії сервісу.