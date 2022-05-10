Банкиров и воспитателей детсадов в Донецке заставляют ехать в Мариуполь, – ГУР Минобороны

Оккупационные администрации, по данным разведки, не доверяют местному населению и поэтому перемещают кадры. Квалифицированный персонал массово выезжает на подконтрольную Украине территорию, не желая сотрудничать с захватчиками.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Руководителям детских садов в оккупированном Донецке приказали направить персонал в Мариуполь. Об этом сообщило в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Боевики "ДНР" также распорядились отправить персонал в ближайшие к Мариуполю населенные пункты Мангуш, Никольское и Ялта (поселок в Донецкой области).

"Российская оккупационная администрация объясняет это необходимостью "организации работы на местах". Подобным образом отбирается и персонал банковских учреждений. Ожидается, что руководство местным финансовым сектором полностью перейдет под контроль оккупантов", – отметили украинские разведчики.

Оккупационные администрации, по данным ГУР Минобороны, перемещают кадры из-за недоверия к местному населению. На это влияет массовый выезд персонала на подконтрольную Украине территорию и отказ работников сотрудничать с захватчиками.

"Персонал, готовящийся к переводу на работу в другие регионы, всячески противится такому решению. Некоторые угрожают уволиться, если распоряжение не отменят", – заключили в ГУР.

Напомним, что бойцы полка "Азов" на пресс-конференции из завода "Азовсталь" 8 мая рассказали о 25 тысячах погибших в Мариуполе, большую часть жертв составляют гражданские.

Наа сайте Change.org 6 мая зарегистрировали петицию под названием "Спасите Мариуполь". Ее послание адресовано ООН и мировым политикам от имени неправительственных и некоммерческих организаций. Авторы петиции хотят собрать 1,5 млн подписей, чтобы она стала одной из самых массовых в истории сервиса.