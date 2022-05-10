"Спасите Мариуполь". Петиция, адресованная ООН, набрала миллион подписей

Следующая цель авторов петиции — 1,5 млн подписей. Если их удастся собрать, обращение к ООН и лидерам всего мира поставит рекорд на сервисе Change.org.

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Петиция "Спасите Мариуполь!", адресованная ООН и лидерам всего мира от лица множества неправительственных и некоммерческих организаций, политиков и знаменитостей, была размещена на сайте Change.org 6 мая. К 10 мая ее подписали свыше 1 млн человек. Теперь ее авторы надеются собрать 1,5 млн подписей, в этом случае петиция станет одной из самых массовых в истории сервиса.

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Подписанты петиции призывают сделать три шага:

1. Возобновить заседание одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН для рассмотрения гуманитарной ситуации в Мариуполе, которая сложилась в связи с агрессией против Украины.

2. Принять резолюцию, обязывающую страну агрессора — Российскую Федерацию обеспечить эвакуацию всех людей из "Азовстали" на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьих безопасных стран.

3. Всех мировых лидеров принять все необходимые меры для обеспечения и выполнения резолюции и выступить гарантами безопасности.

"Каждая минута промедления может стоить огромных потерь со стороны всех нашедших укрытие на территории завода. Мы призываем Организацию Объединенных Наций, Генерального секретаря ООН, а также региональных лидеров со всего мира начать немедленную процедуру Extraction эвакуации гражданских, всех раненых, тел погибших и военнослужащих Украины из заблокированного Мариуполя, — сказано в тексте петиции. — При условии немедленной помощи международных деятелей у нас все еще есть возможность спасти жизнь людей".

Авторы обращения рассчитывают, что решительные действия международного сообщества позволят обеспечить режим прекращения огня с гарантиями обеих сторон в Мариуполе и организовать эвакуацию гражданских и военных.

Напомним, 8 мая представители полка "Азов" во время пресс-конференции из завода "Азовсталь" сообщили, что в Мариуполе погибли 25 тысяч человек, большая часть которых гражданские. В свою очередь, защитникам города удалось уничтожить более 2,5 тысячи военных РФ и ранить более 5000 человек.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно, так как у ВСУ нет тяжелого вооружения. Президент также отметил, что с завода "Азовсталь" удалось эвакуировать всех гражданских, при этом российские военные и политическое руководство РФ отказываются выпускать наших военных.

Как писал ранее Фокус, командир "Азова" Денис Прокопенко заявил, что блокады Мариуполя можно было избежать, если бы южная часть Украины стойко держала оборону.