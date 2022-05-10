"Врятуйте Маріуполь". Петиція, адресована ООН, набрала мільйон підписів

Наступна мета авторів петиції — 1,5 млн підписів. Якщо їх вдасться зібрати, звернення до ООН та лідерів світу поставить рекорд на сервісі Change.org.

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Петиція "Врятуйте Маріуполь", адресована ООН та лідерам усього світу від імені безлічі неурядових та некомерційних організацій, політиків та знаменитостей, розміщена на сайті Change.org 6 травня. До 10 травня її підписали понад 1 млн людей. Тепер її автори сподіваються зібрати 1,5 млн підписів, у цьому випадку петиція стане однією з наймасовіших в історії сервісу.

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Підписанти петиції закликають зробити три кроки:

1. Відновити засідання одинадцятої надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН для розгляду гуманітарної ситуації в Маріуполі, що склалася через агресію проти України.

2. Прийняти резолюцію, яка зобов'язує країну агресора — Російську Федерацію — забезпечити евакуацію всіх людей з "Азовсталі" на територію, підконтрольну українському уряду, або на територію третіх безпечних країн.

3. Усіх світових лідерів вжити всіх необхідних заходів для забезпечення та виконання резолюції та виступити гарантами безпеки.

"Кожна хвилина зволікання може коштувати величезних втрат з боку всіх, хто знайшов укриття на території заводу. Ми закликаємо Організацію Об'єднаних Націй, Генерального секретаря ООН, а також регіональних лідерів з усього світу розпочати негайну процедуру Extraction евакуації цивільних, усіх поранених, тіл загиблих та військовослужбовців України із заблокованого Маріуполя, — сказано в тексті петиції. — За умови негайної допомоги міжнародних діячів ми все ще маємо можливість врятувати життя людей".

Автори звернення розраховують, що рішучі дії міжнародної спільноти дозволять забезпечити режим припинення вогню з гарантіями обох сторін у Маріуполі та організувати евакуацію цивільних та військових.

Нагадаємо, 8 травня представники полку "Азов" під час пресконференції із заводу "Азовсталь" повідомили, що в Маріуполі загинуло 25 тисяч людей, більшість яких цивільні. Зі свого боку захисникам міста вдалося знищити понад 2,5 тисячі військових РФ і поранити понад 5000 людей.

У той же день президент України Володимир Зеленський заявив, що розблокувати Маріуполь військовим шляхом поки неможливо, оскільки ЗСУ не мають важкого озброєння. Президент також зазначив, що із заводу "Азовсталь" вдалося евакуювати всіх цивільних, водночас російські військові та політичне керівництво РФ відмовляються випускати наших військових.

Як писав раніше Фокус, командир "Азова" Денис Прокопенко заявив, що блокади Маріуполя можна було уникнути, якби південна частина України стійко тримала оборону.