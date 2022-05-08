RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Блокади Маріуполя можна було уникнути – командир "Азова"

8536
"Азов", Прокопенко
Фото: Скріншот | Командир полку "Азов" Денис Прокопенко пояснив, як можна уникнути блокади Маріуполя

За словами командира "Азова" Дениса Прокопенка, південній частині України потрібно було міцніше тримати оборону.

Блокади Маріуполя можна було уникнути, якби в інших регіонах південної частини України чинили сильний опір. Про це заявив командир полку Нацгвардії "Азов", Герой України Денис Прокопенко (позивний Редис) в інтерв'ю "Українській правді". За словами військового, якби всі міста, починаючи з Генічеська, Мелітополя і Бердянська, міцно тримали оборону, супротивник не дійшов би за чотири дні з Криму до Маріуполя.

"Противника потрібно було знищувати ще на перешийку при виході з Криму під Генічеськом. У тому районі противник був украй обмежений в маневрі та мав лише єдиний маршрут висування. Враховуючи рельєф місцевості, противник був каналізований", — зазначив Прокопенко, додавши, що це було найбільш сприятливе місце знищення російських військових, але з якоїсь причини це було зроблено.

Командир "Азова" підкреслив, що ворог фактично без опору та боїв подолав досить великий кілометраж і маршем пройшов із Криму до західних околиць міста Маріуполь.

За словами Прокопенка, якби командир 36-ї бригади морської піхоти ухвалив інше рішення, то разом з "Азовом" могли б ще довго тримати оборону на правому березі. Військовий зазначив, що для нього дії 36-ї бригади морської піхоти, більша частина якої опинилася в полоні, "не піддаються жодному логічному поясненню".

Як писав раніше Фокус, 8 травня полк "Азов" дав пресконференцію з блокованого Маріуполя для українських та іноземних ЗМІ. Бійці заявили, що змогли знищити 2,5 тисячі супротивників і поранити понад 5 тисяч російських військових. За словами українських захисників, уряду не вдалося підготувати достатньо оборони Маріуполь, оскільки багато представників влади саботували оборону країни протягом останніх кількох років.