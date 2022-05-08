Блокади Маріуполя можна було уникнути – командир "Азова"

За словами командира "Азова" Дениса Прокопенка, південній частині України потрібно було міцніше тримати оборону.

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Блокади Маріуполя можна було уникнути, якби в інших регіонах південної частини України чинили сильний опір. Про це заявив командир полку Нацгвардії "Азов", Герой України Денис Прокопенко (позивний Редис) в інтерв'ю "Українській правді". За словами військового, якби всі міста, починаючи з Генічеська, Мелітополя і Бердянська, міцно тримали оборону, супротивник не дійшов би за чотири дні з Криму до Маріуполя.

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"Противника потрібно було знищувати ще на перешийку при виході з Криму під Генічеськом. У тому районі противник був украй обмежений в маневрі та мав лише єдиний маршрут висування. Враховуючи рельєф місцевості, противник був каналізований", — зазначив Прокопенко, додавши, що це було найбільш сприятливе місце знищення російських військових, але з якоїсь причини це було зроблено.

Командир "Азова" підкреслив, що ворог фактично без опору та боїв подолав досить великий кілометраж і маршем пройшов із Криму до західних околиць міста Маріуполь.

За словами Прокопенка, якби командир 36-ї бригади морської піхоти ухвалив інше рішення, то разом з "Азовом" могли б ще довго тримати оборону на правому березі. Військовий зазначив, що для нього дії 36-ї бригади морської піхоти, більша частина якої опинилася в полоні, "не піддаються жодному логічному поясненню".

Як писав раніше Фокус, 8 травня полк "Азов" дав пресконференцію з блокованого Маріуполя для українських та іноземних ЗМІ. Бійці заявили, що змогли знищити 2,5 тисячі супротивників і поранити понад 5 тисяч російських військових. За словами українських захисників, уряду не вдалося підготувати достатньо оборони Маріуполь, оскільки багато представників влади саботували оборону країни протягом останніх кількох років.