Командир "Луганськ-1" показав відео вуличного бою в Маріуполі бійців ЗСУ з військами РФ

У зіткненні захисники Маріуполя обговорюють знищення російського танка, а також ведуть перестрілку з окупантами.

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Командир добровольчого батальйону Міністерства внутрішніх справ України "Луганськ-1" Артем Вітко опублікував відео вуличного бою в Маріуполі захисників міста з окупантами.

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На кадрах українські військові обговорюють шляхи знищення російського танка. Крім цього на відео зображено перестрілку з окупантами від першої особи.

"Просто вискочити, сісти на коліно. Піхота не бачить. До останнього вони бігли й мене не бачили", — каже військовий своїм побратимам те, як знищити танк ворога.

Судячи з кадрів, зіткнення відбувалося у приватному секторі. Дата зйомки не вказана, адже наразі основні сили захисників Маріуполя зосереджені на "Азовсталі". Тому, ймовірно, відео записано до відходу військових на металургійний комбінат.

Як передає військовий оглядач Роман Бочкала, під час зіткнення один боєць отримав поранення.

"Луганськ-1" — це поліцейський підрозділ, створений у травні 2014 року. З 2015 року перебуває у структурі МВС, до цього існував як добровольчий батальйон. Опубліковане відео не означає, що в Маріуполі перебувають бійці батальйону.

Нагадаємо, екскомандир "Азова" Жорін заявив, що українська армія готує звільнення Маріуполя військовим шляхом. Основне питання чи захисники міста зможуть протриматися необхідний час в оточенні. Війська РФ оточили місто 1 березня.

8 травня полк "Азов" дав пресконференцію із блокованого Маріуполя для українських та закордонних ЗМІ. Бійці заявили, що змогли знищити 2,5 тисячі супротивників та поранити понад 5 тисяч російських військових.