Не лише дипломатія: ЗСУ готує визволення Маріуполя військовим шляхом

За словами екскомандира полку "Азов" Максима Жоріна, для звільнення міста недостатньо одного підрозділу добровольців, потрібна багатоетапна військова операція українських військових.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Найвище військове керівництво Збройних Сил України готує військове рішення для звільнення Маріуполя. Про це заявив екскомандир полку "Азов" Максим Жорін "24 каналу".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На думку військового, в перші півтора місяця можна було зробити військову деблокаду міста приазовського відносно невеликими силами. Бійці полку "Азов" готові були приєднатися до деблокади, попри всю складність та тяжкість операції. Наразі провести одноетапну деблокаду неможливо, але керівництво ЗСУ працює над військовим рішенням.

"Втім, крім дипломатичного процесу, паралельно все-таки йде процес з підготовки військової операції з деблокади міста. Вона може бути на сьогодні кількаетапною з попередньо звільненими іншими містами, перегрупуванням", — розповів Жорін.

Для такої операції потрібно багато техніки та час на підготовку. Тому паралельно тривають дві роботи — дипломатична — для евакуації військових та військова — яку "в будь-якому разі реалізовуватимемо".

Жорін також додав, що у всіх роботах з військового сценарію бере участь найвище керівництво ЗСУ. Бійці для деблокади побратимів з "Азовсталі" є, але це масштабна та велика загальновійськова операція, а не завдання одного підрозділу.

Нагадаємо, з 1 березня захисники Маріуполя опинилися в повному оточенні військ РФ та проросійських бойовиків ОРДЛО. На думку командира полку Дениса Прокопенка, блокади Маріуполя можна було уникнути, якби інші міста вистояли.

8 травня полк "Азов" дав пресконференцію із блокованого Маріуполя для українських та закордонних ЗМІ. Бійці заявили, що змогли знищити 2,5 тисячі супротивників та поранити понад 5 тисяч російських військових.