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Не только дипломатия: ВСУ готовит освобождение Мариуполя военным путем

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жорин о деблокаде мариуполя
Максим Жорин уверен, что деблокаду города можно было выполнить первые полтора месяца войны

По словам экс-командира полка "Азов" Максима Жорина, для освобождения города недостаточно одного подразделения добровольцев, нужна многоэтапная военная операция украинских военных.

Высшее военное руководство Вооруженных сил Украины готовит военное решение по освобождению Мариуполя. Об этом заявил экс-командир полка "Азов" Максим Жорин 24 каналу.

По мнению военного, первые полтора месяца можно было сделать военную деблокаду приазовского города относительно небольшими силами. Бойцы полка "Азов" готовы были присоединиться к деблокаде несмотря на всю сложность и тяжесть операции. Сейчас провести одноэтапную деблокаду невозможно, но руководство ВСУ работает над военным решением.

"Впрочем, кроме дипломатического процесса, параллельно все-таки идет процесс по подготовке военной операции по деблокаде города. Она может быть на сегодняшний день несколькоэтапной с предварительно освобожденными другими городами, перегруппировкой", — рассказал Жорин.

Для такой операции нужно много техники и время на подготовку. Поэтому параллельно ведутся две работы — дипломатический — для эвакуации военных и военный, — который "в любом случае будем реализовывать".

Жорин также добавил, что все работы по военному сценарию ведутся с высшим руководством ВСУ. Бойцы для деблокады побратимов из "Азовстали" есть, но это масштабная и крупная общевойсковая операция, а не задача одного подразделения.

Напомним, с 1 марта защитники Мариуполя оказались в полном окружении войск РФ и пророссийских боевиков ОРДЛО. По мнению командира полка Дениса Прокопенко блокады Мариуполя можно было избежать, если бы другие города выстояли.

8 мая полк "Азов" дал пресс-конференцию из блокированного Мариуполя для украинских и зарубежных СМИ. Бойцы заявили, что смогли уничтожить 2,5 тысячи противников и ранить более 5 тысяч российских военных.