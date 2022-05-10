Не только дипломатия: ВСУ готовит освобождение Мариуполя военным путем

По словам экс-командира полка "Азов" Максима Жорина, для освобождения города недостаточно одного подразделения добровольцев, нужна многоэтапная военная операция украинских военных.

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Высшее военное руководство Вооруженных сил Украины готовит военное решение по освобождению Мариуполя. Об этом заявил экс-командир полка "Азов" Максим Жорин 24 каналу.

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По мнению военного, первые полтора месяца можно было сделать военную деблокаду приазовского города относительно небольшими силами. Бойцы полка "Азов" готовы были присоединиться к деблокаде несмотря на всю сложность и тяжесть операции. Сейчас провести одноэтапную деблокаду невозможно, но руководство ВСУ работает над военным решением.

"Впрочем, кроме дипломатического процесса, параллельно все-таки идет процесс по подготовке военной операции по деблокаде города. Она может быть на сегодняшний день несколькоэтапной с предварительно освобожденными другими городами, перегруппировкой", — рассказал Жорин.

Для такой операции нужно много техники и время на подготовку. Поэтому параллельно ведутся две работы — дипломатический — для эвакуации военных и военный, — который "в любом случае будем реализовывать".

Жорин также добавил, что все работы по военному сценарию ведутся с высшим руководством ВСУ. Бойцы для деблокады побратимов из "Азовстали" есть, но это масштабная и крупная общевойсковая операция, а не задача одного подразделения.

Напомним, с 1 марта защитники Мариуполя оказались в полном окружении войск РФ и пророссийских боевиков ОРДЛО. По мнению командира полка Дениса Прокопенко блокады Мариуполя можно было избежать, если бы другие города выстояли.

8 мая полк "Азов" дал пресс-конференцию из блокированного Мариуполя для украинских и зарубежных СМИ. Бойцы заявили, что смогли уничтожить 2,5 тысячи противников и ранить более 5 тысяч российских военных.