Командир "Луганск-1" показал видео уличного боя в Мариуполе бойцов ВСУ с войсками РФ

В боестолкновении защитники Мариуполя обсуждают уничтожение российского танка, а также ведут перестрелку с оккупантами.

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Командир добровольческого батальона Министерства внутренних дел Украины "Луганск-1" Артем Витко опубликовал видео уличного боя в Мариуполе защитников города с оккупантами.

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На кадрах украинские военные обсуждают способы уничтожения российского танка. Кроме этого на видео запечатлена перестрелка с оккупантами от первого лица.

"Просто выскочить, сесть на колено. Пехота не видит. До последнего они бежали и меня не видели", — говорит военный своим побратимам то, как уничтожить танк врага.

Судя по кадрам, боестолкновение происходило в частном секторе. Дата съемки не указана, ведь сейчас основные силы защитников Мариуполя сосредоточены на "Азовстали". Поэтому вероятно, видео было записано до отхода военных на металлургический комбинат.

Как передает военный обозреватель Роман Бочкала, в ходе столкновения один боец получил ранение.

"Луганск-1" — это полицейское подразделение, созданное в мае 2014 года. С 2015 года находится в структуре МВД, до этого существовал как добровольческий батальон. Опубликованное видео не означает, что в Мариуполе находятся бойцы батальона.

Напомним, экс-командир "Азова" Жорин заявил, что украинская армия готовит освобождение Мариуполя военным путем. Основной вопрос смогут ли защитники города продержаться необходимое время в окружении. Войска РФ окружили город 1 марта.

8 мая полк "Азов" дал пресс-конференцию из блокированного Мариуполя для украинских и зарубежных СМИ. Бойцы заявили, что смогли уничтожить 2,5 тысячи противников и ранить более 5 тысяч российских военных.