Оккупанты РФ планируют провести в Мариуполе "референдум" 15 мая, — советник мэра

По словам Петра Андрющенко, в городе уже ведутся работы по открытию отделений российской мобильной связи и банков.

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Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в своем официальном телеграм-канале рассказал о ситуации в городе, который блокируют российские оккупанты.

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Чиновник утверждает, что оккупанты готовят "референдум" о вхождении города в состав Российской Федерации. Речь идет о полном вхождении так называемой "ДНР" вместе с захваченным городом.

"Первый шаг — переход на русский код мобильной связи. Теперь в ДНР должны зайти российские банки и учреждения высшего образования. По учреждениям высшего образования будет определен Россией отдельный перечень институтов, которые не только будут осуществлять зачисление детей с оккупированных территорий, но и непосредственно работать на территории области. Поступает информация о намерении организации и проведении референдума в Мариуполе до присоединения к России. Вчера сайт Мариуполя 0629.com.ua назвал дату 15 мая. Мы также неоднократно получали свидетельства источников, что самопровозглашенный мэр назовет именно эту дату. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть — продолжаем отслеживать и фиксировать", — сказал Андрющенко.

Отметим, что в Мариуполе, на территории завода "Азовсталь" продолжают держать оборону военные из полка "Азов" и украинские морские пехотинцы.

Ранее Фокус рассказывал, что вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что Украина предложила России обменять раненых с территории завода "Азовсталь" на российских военнослужащих, которые находятся в плену у Украины. Верещук отметила, что деблокировать Мариуполь военным путем сейчас невозможно. А всевозможные инициативы по вывозу тяжелораненых бойцов оккупанты РФ оставляют без ответа.

Также стало известно, что телеведущего Андрея Беднякова обвинили в предательстве Мариуполя. Телеведущий заверил хейтеров, что Мариуполь, как и другие оккупированные города, будет освобожден.