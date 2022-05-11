Украина предложила России обменять раненых на "Азовстали" на пленных оккупантов, — Верещук

По словам главы Минреинтеграции, деблокировать Мариуполь военным путем сейчас невозможно. А всевозможные инициативы по вывозу тяжелораненых бойцов оккупанты РФ оставляют без ответа.

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Политическое руководство Украины продолжает поиски вариантов спасения военных, заблокированных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

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По словам чиновницы, россияне отметают все предложения относительно вывоза тяжело раненых украинских воинов, в том числе и так называемый "экстракшн" (вывоз военных на территорию третьей страны).

"По состоянию на данный момент, военным путем деблокировать "Азовсталь" невозможно. Защитники Азовстали сдаваться в плен не хотят. Это достойно уважения. Россияне не соглашаются на "экстракшн". Это реальность, но от россиян это не удивительно. Что делать? Правительство прорабатывает разные варианты. Ни один из них не идеален. Но мы ищем не идеальный вариант, а рабочий. В качестве первого шага, предложили россиянам такой обмен: Мы вывозим наших тяжелораненых ребят из "Азовстали" по гуманитарному коридору. В то же время отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных. Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются", — написала Ирина Верещук.

Ранее Фокус рассказывал, что в боях на территории завода "Азовсталь" погиб чемпион Киева по боксу Артем Моша. Известно, что спортсмен служил в Вооруженных Силах Украины, а в последние дни находился с другими военными на территории завода "Азовсталь". Гибель боксера подтвердила его мать.

Также мы сообщали, что одного из мариупольцев подозревают в государственной измене. По данным следствия, электромонтер предприятия "Азовсталь" передал оккупантам РФ сведения о расположении тоннелей и укрытий на металлургическом заводе.