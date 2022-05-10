Сдал врагу "Азовсталь": мариупольца подозревают в госизмене, — Офис Генпрокурора (видео)

По данным следствия, электромонтер предприятия "Азовсталь" передал оккупантам РФ сведения о расположении тоннелей и укрытий на металлургическом заводе.

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Электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования ПрАО "Азовсталь" объявлено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного времени, и коллаборационизме. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

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По данным следствия, мариуполец передал врагу информацию о расположении подземных тоннелей, укрытий и коммуникаций металлургического завода.

Как известно, с начала военного вторжения России в Украину, тоннели использовались как мирными жителями, так и украинскими защитниками города. Ранее сообщалось, что благодаря переданной сотрудником комбината информации оккупанты смогли проникнуть на "Азовсталь". Однако, как считают в Офисе Генпрокурора, полученные от предполагаемого коллаборанта сведения российская сторона, в первую очередь, использовала в пропагандистских целях и деморализации украинских военных, находящихся на территории завода.

[ + – ] Подозреваемый в госизмене житель Мариуполя

Так как подозреваемый продолжает находиться в Мариуполе, временно оккупированном ВС РФ, прокуратура сообщила ему о подозрении заочно.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Напомним, в эвакуации из Мариуполя нуждаются еще 100 тысяч человек. Организовать вывоз мирных жителей сложно из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Ранее Фокус писал, что полк "Азов" дал пресс-конференцию из заблокированного Мариуполя.