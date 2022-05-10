Здав ворогові "Азовсталь": маріупольця підозрюють у держзраді, — Офіс Генпрокурора (відео)

За даними слідства, електромонтер підприємства "Азовсталь" передав окупантам РФ відомості про розташування тунелів та укриттів на металургійному заводі.

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Електромонтеру з ремонту й обслуговування електрообладнання ПрАТ "Азовсталь" оголошено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного часу, та колабораціонізм. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

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За даними слідства, маріуполець передав ворогові інформацію про розташування підземних тунелів, укриттів і комунікацій металургійного заводу.

Як відомо, з початку воєнного вторгнення Росії в Україну тунелі використовувалися як мирними жителями, так і українськими захисниками міста. Раніше повідомлялося, що завдяки переданій співробітником комбінату інформації окупанти змогли проникнути на "Азовсталь". Проте, як вважають в Офісі Генпрокурора, отримані від передбачуваного колаборанта відомості російська сторона насамперед використовувала з пропагандистською метою і деморалізацією українських військових, які перебувають на території заводу.

[ + – ] Підозрюваний у держзраді мешканець Маріуполя

Оскільки підозрюваний продовжує перебувати в Маріуполі, тимчасово окупованому ЗС РФ, прокуратура повідомила його про підозру заочно.

Наразі проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, евакуації з Маріуполя потребують ще 100 тисяч людей. Організувати вивезення мирних жителів складно через постійні обстріли з боку російських окупантів.

Раніше Фокус писав, що полк "Азов" дав пресконференцію із заблокованого Маріуполя.