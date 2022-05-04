Війська ЗС РФ проникли на "Азовсталь" завдяки інформації від зрадника, — Геращенко (відео)

За словами радника глави МВС, інформацію про підземні комунікації "Азовсталі" надав працівник комбінату.

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Радник голови МВС Антон Геращенко розповів, яким чином російські війська потрапили на територію заводу "Азовсталь". За його словами, якийсь співробітник заводу вказав на підземні тунелі, що ведуть на територію "Азовсталі".

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Геращенко наголосив на приїзді до Маріуполя російського пропагандиста Володимира Соловйова, який приїхав саме тому, що сподівався підготувати матеріал про падіння оборони "Азовсталі". Це стало можливим після того, як окупанти проникли на територію металургійного комбінату завдяки інформації, отриманій від зрадника.

"Російські мерзотники знайшли зрадника з-поміж співробітників комбінату, якогось електрика, який показав тунелі, які під землею ведуть на територію заводу. І вчора росіяни почали штурмувати ці тунелі, користуючись інформацією, яку отримали від зрадника", — заявив Геращенко.

Радник не уточнив про кого конкретно йдеться, проте 24 квітня в російських ЗМІ з'явилася публікація про якогось колишнього начальника зміни з обладнання в конверторному та товстолистому цехах "Азовсталі" на ім'я Олександр Чупрін. На опублікованому відео він розповідає про пішохідний підземний тунель, який проходить під цехом заводу і має потужні залізобетонні конструкції.

Зазначимо, що у закордонних ЗМІ також публікували схеми підземних комунікацій заводу "Азовсталь". 15 квітня британська Daily Mail писала про українських захисників Маріуполя, які героїчно чинять опір російським окупантам. У статті, зокрема, йшлося про те, що бійці ЗСУ розмістилися глибоко під металургійним комбінатом "Азовсталь" у підземних бункерах.

Нагадаємо, що глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив прорив російських військ на територію комбінату "Азовсталь", де вже йдуть запеклі бої.

Перед цим командир полку "Азов" Святослав Паламар 3 травня повідомив, що окупанти розпочали штурм "Азовсталі". Він заявив, що полк очікує від президента України Володимира Зеленського на "різкі дії, оскільки ситуація дуже складна".