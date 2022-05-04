Арахамія підтвердив прорив російських військ на "Азовсталь" (відео)

За словами нардепа, було відновлено втрачений зв'язок із українськими захисниками, які ведуть бій з окупантами вже на території заводу.

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Українська влада встановила зв'язок із захисниками Маріуполя, які зараз ведуть запеклі бої з російськими військами на території заводу "Азовсталь". Як повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі "Радіо Свобода", окупанти вже прорвалися на територію маріупольської фортеці.

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Сьогодні, 4 травня, в ефірі національного телемарафону мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що на території "Азовсталі" почалися бої, після чого зв'язок із українськими захисниками зник. Проте, за даними Арахамії, незважаючи на бойові дії, зв'язок з українськими бійцями вже відновлено.

"Другий день продовжуються спроби штурму заводу. Російські війська на території "Азовсталі" вже перебувають", — зазначив Арахамія з посиланням на слова командира полку "Азов".

Інших подробиць народний депутат не повідомив.

Також у Генштабі ЗСУ близько 18:00 зазначили, що російські війська продовжують блокувати територію "Азовсталі" і за допомогою авіації відновили штурм маріупольської фортеці.

"В окремих районах за підтримки авіації ворог відновив наступ з метою взяття під контроль території заводу. Успіхів немає", — заявили в Генштабі.

Раніше повідомлялося, що вчора, 3 травня, російські окупанти почали штурмувати завод "Азовсталь" у Маріуполі, який перебуває під контролем українських військових. Згідно з інформацією, наданою начальником поліції Маріуполя Михайлом Вершинін, противник почав прориватися на територію заводу в декількох місцях.

30 квітня з території маріупольського заводу "Азовсталь" вдалося евакуювати 20 мирних жителів. Серед них жінки та діти, яких дістали з-під завалів унаслідок бомбардування заводу.