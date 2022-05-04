На території заводу "Азовсталь" точаться важкі бої, — Бойченко (відео)

За словами мера Маріуполя, російські війська обстрілюють металургійний комбінат "танками, авіацією і кораблями".

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На території підприємства "Азовсталь" у заблокованому ЗС РФ Маріуполі ведуться запеклі бої між українськими захисниками та російською армією. Про це заявив мер міста Вадим Бойченко в ефірі національного телемарафону.

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"Сьогодні точаться важкі бої на території нашої фортеці — "Азовсталі". Наші хоробрі бійці захищають, але це дуже складно", — зокрема, прокоментував ситуацію мер.

Як розповів міський голова Маріуполя, російські війська обстрілюють металургійний завод важкої артилерії. Він підкреслив, що по "Азовсталі" працюють ворожі танки й авіація.

"Також підійшли кораблі та "гасять" по цій фортеці", — додав Бойченко.

У бомбосховищах "Азовсталі", як і раніше, перебувають мирні жителі, зазначив мер міста. Він уточнив, що цивільних там досі сотні людей, зокрема понад 30 дітей.

Також Бойченко розповів, що сьогодні з українськими військовими, які перебувають на території комбінату, зник мобільний зв'язок. Через це оцінити ситуацію на заводі дуже складно.

"Немає зв'язку для того, щоб зрозуміти, що відбувається, чи в безпеці вони", — додав мер.

Нагадаємо, сьогодні ЗС РФ прорвалися на завод "Азовсталь" у Маріуполі. У підземеллях "Азовсталі" залишаються збройні сили України та мирні жителі, які ховаються від окупантів. Росіянам вдалося прорватися на територію заводу після низки бомбардувань.

Раніше Фокус повідомляв, що 3 травня російські війська розпочали штурм "Азовсталі" у Маріуполі.