На территории завода "Азовсталь" идут тяжелые бои, — Бойченко (видео)

По словам мэра Мариуполя, российские войска обстреливают металлургический комбинат "танками, авиацией и кораблями".

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На территории предприятия "Азовсталь" в заблокированном ВС РФ Мариуполе ведутся ожесточенные бои между украинскими защитниками и российской армией. Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко в эфире национального телемарафона.

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"Сегодня продолжаются тяжелые бои на территории нашей крепости — "Азовстали". Наши храбрые бойцы защищают, но это очень сложно", — в частности, прокомментировал ситуацию мэр.

Как рассказал городской голова Мариуполя, российские войска обстреливают металлургический завод тяжелой артиллерий. Он подчеркнул, что по "Азовстали" работают вражеские танки и авиация.

"Также подошли корабли и "гасят" по этой крепости", — добавил Бойченко.

В бомбоубежищах "Азовстали" по-прежнему находятся мирные жители, отметил мэр города. Он уточнил, что гражданских там до сих пор сотни человек, в том числе более 30 детей.

Также Бойченко рассказал, что сегодня с украинскими военными, находящимиися на территории комбината, пропала мобильная связь. Из-за этого оценить ситуацию на завод очень сложно.

"Нет связи для того, чтобы понять, что происходит, в безопасности ли они", — добавил мэр.

Напомним, сегодня ВС РФ прорвались на завод "Азовсталь" в Мариуполе. В подземельях "Азовстали" остаются вооруженные силы Украины и мирные жители, которые прячутся от оккупантов. Россиянам удалось прорваться на территорию завода после череды бомбежек.

Ранее Фокус сообщал, что 3 мая российские войска начали штурм "Азовстали" в Мариуполе.