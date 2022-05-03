ВС РФ начали штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе (фото, видео)

По словам Начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина, российские военные начали штурмовать завод в нескольких местах. А до этого почти сутки наносились удары с помощью артиллерии и авиации.

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Российские войска пошли начали штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе, который контролируют украинские военные. Сейчас вражеские войска пытаются прорваться на территорию предприятия. Об этом заявил командир полка "Азов" Святослав Паламар в комментарии для издания "Украинская правда".

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По его словам, целую ночь по заводу наносили удары бомбами, в результате чего погибло две женщины, а прямо сейчас происходит штурм.

Кроме того, украинские бойцы передали послание президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Мы знаем, что президенту докладывают о ситуации в Мариуполе и он держит руку на пульсе. Поэтому мы ждем от него резких действий, поскольку ситуация очень сложная", — сказали военные Украины, которые находятся сейчас в осажденном городе.

Начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин заявил, что оккупанты начали штурмовать металлургический комбинат в нескольких местах. Он подчеркнул, что ВСУ продолжает удерживать завод под контролем.

"Почти сутки была артиллерийская и авиационная подготовка. Когда поехали автобусы (эвакуационные, — ред.), дали паузы и начали хер*чить и ночью, и днем. Сейчас пошли на штурм завода в нескольких местах. Держим оборону, отбиваемся", — сказал Михаил Вершинин.

Что говорит российская сторона?

Тем временем на "РИА Новости" появилась информация от Минобороны РФ о том, что бойцы "Азова" якобы воспользовались режимом тишины для эвакуации мирных жителей с территории и вышли на огневые позиции.

"Сейчас подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции", — сказано в сообщении.

Российские пропагандисты также передают, что над заводом видны столбы дыма.

Напомним, 1 мая Владимир Зеленский рассказал, что с завода удалось эвакуировать 100 мирных жителей. Операция проводилась с участием ООН, Международного Комитета Красного Креста и министерством по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

2 мая, в интервью Фокусу, глава Донецкой ОВА рассказал, что переговоры об эвакуации раненых бойцов из "Азовстали" продолжаются, а информация о планах по эвакуации украинских защитников "будет очень закрытой".

Ранее, 21 апреля Владимир Путин приказал остановить штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе после того, как Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался о "взятии" города. Президент РФ заявил, что Кремль "гарантирует" жизнь тем украинским бойцам, которые сложат оружие и сдадутся.