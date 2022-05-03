Переговоры об эвакуации раненых бойцов из "Азовстали" продолжаются, — глава Донецкой ОВА

По словам Кириленко, информация о планах по эвакуации украинских защитников "будет очень закрытой", руководство страны напрямую общается с командованием полка "Азов".

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Эвакуация из "Азовстали" – это два отдельных процесса. Речь идет о спасении гражданского населения и раненых украинских военнослужащих. Об этом в интервью Фокусу рассказал руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Этот процесс, конечно, разделен. Речь об эвакуации гражданского населения, которое находится на "Азовстали" – женщин, детей, пожилых людей, и отдельно – полка "Азов". Все эти планы обсуждаются на уровне государства, и эта информация, конечно, будет очень закрытой. Но все мы надеемся на положительное решение, что наши защитники будут в безопасности", – сказал Кириленко.

Он также отметил: "Все, что происходит в "Азовстали" и все, что планируется, обсуждается на уровне руководства государства. С командиром полка напрямую общается руководство государства. И дальнейшие эвакуационные мероприятия также, надеюсь, будут успешными".

Также Кириленко в комментарии Фокусу сообщил, сколько жителей Донецкой области еще не покинули свой регион, несмотря на угрозу со стороны российских войск.

Полное интервью с главой Донецкой ОВА читайте на нашем сайте.