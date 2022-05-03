Перемовини про евакуацію поранених бійців з "Азовсталі" тривають, — голова Донецької ОВА

За словами Кириленка, інформація про плани евакуації українських захисників "буде дуже закритою", керівництво країни безпосередньо спілкується з командуванням полку "Азов".

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Евакуація з "Азовсталі" – це два окремі процеси. Мова про порятунок цивільного населення та поранених українських військовослужбовців. Про це в інтерв'ю Фокус розповів керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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"Цей процес, звичайно, розділений. Йдеться про евакуацію цивільного населення, яке знаходиться на "Азовсталі" – жінок, дітей, людей похилого віку, та окремо – полку "Азов". Всі ці плани обговорюються на рівні держави, і ця інформація, звичайно, буде дуже закритою. Але всі ми сподіваємось на позитивне рішення, що наші захисники будуть у безпеці", – сказав Кириленко.

Він також зазначив: "Все, що відбувається в "Азовсталі" і все, що планується, обговорюється на рівні керівництва держави. З командиром полку безпосередньо спілкується керівництво держави. І подальші евакуаційні заходи також, сподіваюся, будуть успішними".

Також Кириленко у коментарі Фокусу повідомив, скільки жителів Донецької області ще не покинули свій регіон, незважаючи на загрозу з боку російських військ.

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