У Донецькій області залишилося близько 20-23% місцевих, інші – виїхали: Кириленко

Голова Донецької ОВВ заявив, що своїм від'їздом з регіону місцеві жителі допомагають українським військовим, оскільки російські війська не зможуть маніпулювати життями мирних громадян.

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Чим менше буде цивільних на територіях можливих бойових дій, тим менше уваги військові фіксуватимуть на них. Про це в інтерв’ю Фокусу сказав керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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"Фокус буде винятково на захисті території міст на території області", – пояснив голова ОВА.

"8 квітня у Краматорську був приліт на залізничний вокзал. Росіяни спеціально обстріляли його, аби викликати у місцевих паніку. Аби вони боялися сідати у потяги та виїжджати, а ховалися у підвалах та бомбосховищах. Від перебування у них люди швидко втомлюються, починається паніка, а за панікую – гуманітарні проблеми, далі – гуманітарна катастрофа. Маріупольський сценарій цілком влаштовує росіян, – переконаний Кириленко. – Нам необхідно завжди пам’ятати, що все, що відбувається у Маріуполі, – це їх тактика, прямий умисел. Це я роз’яснюю населенню. Розумію, евакуація – це вихід з зони комфорту для кожної родини і додаткові витрати, але їх можна пережити, коли йдеться про життя і здоров’я населення. Я вчора вийшов у Краматорську на центральну площу, навмисно зайшов до мерії, у сквер, парк. У разі якщо буде черговий приліт, будемо мати пошкоджений асфальт, дорожнє покриття, зруйновані домівки, але у нас не буде жертв".

За словами Кириленка, нині у 200-тисячному місті Краматорськ залишилося приблизно 35 тисяч місцевих мешканців. Виїхала і більша частина мешканців області, залишилося близько 20-23%.

"Важливо розуміти, якщо з території області поїдуть 85-90% населення, це унеможливлює застосування ворогом такого важеля, як маніпуляція", – додав очільник Донецької ОВА.

Повне інтерв'ю з керівником Донецької обласної військової адміністрації читайте на сайті Фокусу.