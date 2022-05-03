RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна Російсько-українська війна

У Донецькій області залишилося близько 20-23% місцевих, інші – виїхали: Кириленко

Тетяна Катриченко
194
павіл кириленко, кириленко донецька ога, кириленко донецька ова, донецька ова, губернатор донецької області кириленко
Фото: my.ua | Кириленко розповів про ситуацію на Донеччині

Голова Донецької ОВВ заявив, що своїм від'їздом з регіону місцеві жителі допомагають українським військовим, оскільки російські війська не зможуть маніпулювати життями мирних громадян.

Чим менше буде цивільних на територіях можливих бойових дій, тим менше уваги військові фіксуватимуть на них. Про це в інтерв’ю Фокусу сказав керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Фокус буде винятково на захисті території міст на території області", – пояснив голова ОВА.

"8 квітня у Краматорську був приліт на залізничний вокзал. Росіяни спеціально обстріляли його, аби викликати у місцевих паніку. Аби вони боялися сідати у потяги та виїжджати, а ховалися у підвалах та бомбосховищах. Від перебування у них люди швидко втомлюються, починається паніка, а за панікую – гуманітарні проблеми, далі – гуманітарна катастрофа. Маріупольський сценарій цілком влаштовує росіян, – переконаний Кириленко. – Нам необхідно завжди пам’ятати, що все, що відбувається у Маріуполі, – це їх тактика, прямий умисел. Це я роз’яснюю населенню. Розумію, евакуація – це вихід з зони комфорту для кожної родини і додаткові витрати, але їх можна пережити, коли йдеться про життя і здоров’я населення. Я вчора вийшов у Краматорську на центральну площу, навмисно зайшов до мерії, у сквер, парк. У разі якщо буде черговий приліт, будемо мати пошкоджений асфальт, дорожнє покриття, зруйновані домівки, але у нас не буде жертв".

За словами Кириленка, нині у 200-тисячному місті Краматорськ залишилося приблизно 35 тисяч місцевих мешканців. Виїхала і більша частина мешканців області, залишилося близько 20-23%.

"Важливо розуміти, якщо з території області поїдуть 85-90% населення, це унеможливлює застосування ворогом такого важеля, як маніпуляція", – додав очільник Донецької ОВА.

Повне інтерв'ю з керівником Донецької обласної військової адміністрації читайте на сайті Фокусу.