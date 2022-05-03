В Донецкой области осталось около 20-23% местных жителей, остальные – уехали: Кириленко

Глава Донецкой ОВА заявил, что своим отъездом из региона местные жители помогают украинским военным, так как российские войска не смогут манипулировать жизнями мирных граждан.

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Чем меньше будет гражданских на территориях возможных боевых действий, тем меньшее внимание военные будут фиксировать на них. Об этом в интервью Фокусу сказал руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Фокус будет исключительно на защите территории городов на территории области", – пояснил глава ОВА.

"8 апреля в Краматорске был прилет на железнодорожный вокзал. Русские специально обстреляли его, чтобы началась паника. Чтобы люди боялись садиться в поезда и уезжать, а прятались в подвалах и бомбоубежищах. От пребывания у них люди быстро устают, начинается паника, а после гуманитарные проблемы и гуманитарная катастрофа. Мариупольский сценарий вполне устраивает россиян, – убежден Кириленко. – Нам необходимо всегда помнить, что все, что происходит в Мариуполе – это их тактика, прямой умысел. Это я поясняю населению. Понимаю, эвакуация – это выход из зоны комфорта для каждой семьи и дополнительные расходы, но их можно пережить, когда речь идет о жизни и здоровье населения. Я вчера вышел в Краматорске на центральную площадь, зашел в мэрию, сквер, парк. Если будет очередной прилет, будет поврежденный асфальт, дорожное покрытие, разрушенные дома, но жертв не будет".

По словам Кириленко, сейчас в 200-тысячном Краматорске осталось около 35 тысяч местных жителей. Уехала и большая часть жителей области, осталось около 20-23%.

"Важно понимать, если территорию области покинут 85-90% населения, это сделает невозможным применение врагом такого рычага влияния, как манипуляция", – добавил глава Донецкой ОВА.

Полное интервью с руководителем Донецкой областной военной администрации читайте на сайте Фокуса.