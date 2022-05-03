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Украина Российско-украинская война

В Донецкой области осталось около 20-23% местных жителей, остальные – уехали: Кириленко

Татьяна Катриченко
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Фото: my.ua | Кириленко рассказал о ситуации в Донецкой области

Глава Донецкой ОВА заявил, что своим отъездом из региона местные жители помогают украинским военным, так как российские войска не смогут манипулировать жизнями мирных граждан.

Чем меньше будет гражданских на территориях возможных боевых действий, тем меньшее внимание военные будут фиксировать на них. Об этом в интервью Фокусу сказал руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Фокус будет исключительно на защите территории городов на территории области", – пояснил глава ОВА.

"8 апреля в Краматорске был прилет на железнодорожный вокзал. Русские специально обстреляли его, чтобы началась паника. Чтобы люди боялись садиться в поезда и уезжать, а прятались в подвалах и бомбоубежищах. От пребывания у них люди быстро устают, начинается паника, а после гуманитарные проблемы и гуманитарная катастрофа. Мариупольский сценарий вполне устраивает россиян, – убежден Кириленко. – Нам необходимо всегда помнить, что все, что происходит в Мариуполе – это их тактика, прямой умысел. Это я поясняю населению. Понимаю, эвакуация – это выход из зоны комфорта для каждой семьи и дополнительные расходы, но их можно пережить, когда речь идет о жизни и здоровье населения. Я вчера вышел в Краматорске на центральную площадь, зашел в мэрию, сквер, парк. Если будет очередной прилет, будет поврежденный асфальт, дорожное покрытие, разрушенные дома, но жертв не будет".

По словам Кириленко, сейчас в 200-тысячном Краматорске осталось около 35 тысяч местных жителей. Уехала и большая часть жителей области, осталось около 20-23%.

"Важно понимать, если территорию области покинут 85-90% населения, это сделает невозможным применение врагом такого рычага влияния, как манипуляция", – добавил глава Донецкой ОВА.

Полное интервью с руководителем Донецкой областной военной администрации читайте на сайте Фокуса.