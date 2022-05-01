Украина начала эвакуацию гражданских с "Азовстали" в Мариуполе, — Зеленский (фото, видео)

По словам президента, первая группа мирных жителей из около 100 человек направляется в сторону Запорожья.

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В воскресенье, 1 мая, в осажденном Мариуполе стартовала эвакуация мирных граждан, которые скрывались от бомбардировок ВС РФ на территории завода "Азовсталь". Эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, первая группа гражданских из около 100 человек в автобусах уже направляется в сторону подконтрольной Киеву территории.

Зеленский подчеркнул, что эвакуация мирного населения с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе проходит с участием представителей Организации Объединенных Наций. Во вторник, 2 мая, первую группу гражданских будут встречать в Запорожье.

"Спасибо нашей команде! В настоящее время они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода", — добавил глава государства в своем микроблоге.

[ + – ] Украина начала эвакуацию гражданских с "Азовстали" в Мариуполе

Информацию об эвакуации гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе также обнародовал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В видеообращении представитель украинской делегации на переговорах с РФ заявил, что операция проводилась с участием ООН, Международного Комитета Красного Креста и министерством по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

"Более 100 украинцев, среди которых дети, женщины, пожилые люди, наконец в безопасности. Впереди еще много работы и много людей. Однако Украина еще раз доказала, что не оставляет своих граждан в беде. Даже если это ад", — добавил Арахамия.

[ + – ] Украина начала эвакуацию гражданских с "Азовстали" в Мариуполе

Представитель ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу сообщил в комментарии агентству Associated Press, что эвакуация гражданских с завода "Азовсталь" в Мариуполе проводится совместно с Международным Комитетом Красного Креста, а также в координации с украинскими и российскими официальными лицами.

Помимо этого, чиновник назвал ситуацию в прифронтовом городе "очень сложной" и отказался предоставлять журналистам другие подробности операции.

Агентство Reuters, в свою очередь, сообщает, что ВС РФ вывезли свыше 50 мирных жителей с прилегающей к заводу "Азовсталь" территории. По данным журналистов, гражданских доставили в населенный пункт Безыменное, который находится под контролем оккупационных войск.

[ + – ] ВС РФ вывезли жителей Мариуполя в оккупированное Безыменное

Напомним, днем 1 мая Мариупольский горсовет сообщил о возможной эвакуации гражданских. По данным местных властей, желающих выехать из прифронтового города будут ожидать в 16:00 возле ТРЦ "Порт Сити".

Также сообщалось, что 30 апреля из Мариуполя эвакуировали 20 мирных жителей. Гражданских, которые скрывались от бомбардировок на территории завода "Азовсталь", вывезли в направлении Запорожья.