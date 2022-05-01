Україна розпочала евакуацію цивільних з "Азовсталі" у Маріуполі, — Зеленський (фото, відео)

За словами президента, перша група мирних жителів із близько 100 людей прямує у бік Запоріжжя.

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У неділю, 1 травня, в обложеному Маріуполі розпочалася евакуація мирних громадян, які переховувалися від бомбардувань ЗС РФ на території заводу "Азовсталь". Цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, перша група цивільних з близько 100 осіб в автобусах уже прямує у бік території, що підконтрольна Києву.

Зеленський наголосив, що евакуація мирного населення з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі відбувається за участю представників Організації Об'єднаних Націй. У вівторок, 2 травня, першу групу цивільних зустрічатимуть у Запоріжжі.

"Дякую нашій команді! Нині вони, разом із представниками ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу", — додав глава держави у своєму мікроблозі.

[ + – ] Україна розпочала евакуацію цивільних з "Азовсталі" у Маріуполі

Інформацію про евакуацію цивільних із території "Азовсталі" у Маріуполі також оприлюднив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. У відеозверненні представник української делегації на переговорах із РФ заявив, що операція проводилася за участю ООН, Міжнародного Комітету Червоного Хреста та міністерством з питань реінтеграції окупованих територій.

"Понад 100 українців, серед яких діти, жінки, люди похилого віку, нарешті в безпеці. Попереду ще багато роботи і багато людей. Проте Україна ще раз довела, що не залишає своїх громадян у біді. Навіть якщо це пекло", — додав Арахамія.

[ + – ] Україна розпочала евакуацію цивільних з "Азовсталі" у Маріуполі

Представник ООН з гуманітарних питань Савіано Абреу повідомив у коментарі агентству Associated Press, що евакуація цивільних із заводу "Азовсталь" у Маріуполі проводиться спільно з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, а також у координації з українськими та російськими офіційними особами.

Крім цього, чиновник назвав ситуацію в прифронтовому місті "дуже складною" та відмовився надавати журналістам інші подробиці операції.

Агентство Reuters, зі свого боку, повідомляє, що ЗС РФ вивезли понад 50 мирних жителів із прилеглої до заводу "Азовсталь" території. За даними журналістів, цивільних доставили до населеного пункту Безіменне, яке під контролем окупаційних військ.

[ + – ] ЗС РФ вивезли жителів Маріуполя в окуповане Безіменне

Нагадаємо, вдень 1 травня Маріупольська міськрада повідомила про можливу евакуацію цивільних громадян. За даними місцевої влади, охочих виїхати з прифронтового міста чекатимуть о 16:00 біля ТРЦ "Порт Сіті".

Також повідомлялося, що 30 квітня з Маріуполя евакуювали 20 мирних жителів. Цивільних, які переховувалися від бомбардувань на території заводу "Азовсталь", вивезли у напрямку Запоріжжя.