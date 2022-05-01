У Маріуполі сьогодні може пройти евакуація мешканців, — міськрада (мапа)

Місцева влада просить громадян зв'язатися з родичами та знайомими з міста будь-якими можливими способами. Збір людей заплановано о 16:00 біля ТРЦ "Порт Сіті"

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Представники міської ради Маріуполя повідомили, що в неділю, 1 травня, можливо, відбудеться евакуація мирного населення в Запоріжжя. Збір громадян заплановано о 16:00 біля ТРЦ "Порт Сіті". Про це повідомляють в Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

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"Якщо у вас залишилися родичі або знайомі в Маріуполі, намагайтеся з ними зв'язатися будь-якими можливими способами. Телефонуйте, пишіть і кажіть, що є можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечніше. Молимося, щоб усе спрацювало", — йдеться в повідомленні.

Раніше Фокус повідомляв, що радник маріупольського мера Петро Андрющенко повідомив, що є надія вивезти містян на підконтрольну Україні територію 30 квітня. За його словами, автобуси для евакуації забезпечать з боку РФ. Представник міської мерії попросив мешканців дзвонити "в усі дзвони", щоб не пропустити виїзд.

Нагадаємо, що, порушуючи Женевську конвенцію, влада РФ спробувала обміняти мирних українців на російських військових. Мирні громадяни України повертаються зі слідами тортур та відрізаними кінцівками, за словами Ірини Верещук, у РФ утримують ще понад тисячу українців.