У Маріуполі сьогодні може відбутися масштабна евакуація жителів, — радник мера

За словами Петра Андрющенка, автобуси для евакуації забезпечуватиме російська сторона. Чиновник закликав мешканців Маріуполя дзвонити "в усі дзвони та рейки", щоб встигнути і не пропустити виїзд.

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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що з'явилась надія евакуювати мешканців міста на підконтрольну Україні територію 30 квітня. Евакуація повинна відбутися біля торгового центру "Порт-сіті", зараз влада Маріуполя чекає підтвердження від російської сторони. Про це Андрющенко написав у Telegram.

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Він закликав жителів Маріуполя дзвонити у "всі дзвони та рейки", щоб встигнути і не пропустити виїзд. Петро Андрющенко заявив, що є всі шанси на масову евакуацію мирних мешканців із міста. За його словами, автобусами для виїзду забезпечуватиме російська сторона.

"Також (підморгнув) усі розуміють, що така евакуація дорівнює режиму тиші по маршруту?" — додав радник мера.

Андрющенко також розповів, що окупанти дозволили рух між Лівобережним районом та іншими районами Маріуполя на правобережжі. Проте встановили блокпости для посилення контролю.

Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на Офіс президента писали, що 29 квітня планується евакуація мирних жителів із заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Проте вона так і не відбулася.

29 квітня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Росія ігнорує пропозиції України провести спеціальні переговори у Маріуполі. За його словами, для російських військових неважливо, скільки мирних жителів у місті вони вб'ють.