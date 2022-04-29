РФ ігнорує спецпереговори щодо Маріуполя та можливий обмін Медведчука, — Офіс президента

Радник голови ОП Михайло Подоляк припустив, що для ЗС РФ немає різниці, скільки вони вб'ють мирних жителів у Маріуполі.

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Росія ігнорує пропозиції України щодо проведення раунду спеціальних переговорів щодо Маріуполя та можливого обміну обвинуваченого в держзраді нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука на українських військовослужбовців. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив радник голови Офісу президента, член делегації на переговорах із РФ Михайло Подоляк.

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Із його слів, ЗС Росії націлені на максимальне знищення прифронтового Маріуполя, проте шанси на проведення спецпереговорів із Москвою все ще залишаються.

Подоляк підкреслив, що Києву принципово забрати з портового міста цивільних і військовослужбовців, яких окупанти продовжують обстрілювати з авіації та важкої артилерії.

"На жаль, РФ поки все це (спецпереговори щодо Маріуполя та звільнення цивільних із військовими — ред.) ігнорує, тому що росіяни сьогодні репутаційно все втрачають. Тому їм, у принципі, я так розумію, немає різниці: вб'ють вони тисячу цивільних чи 10 тисяч", — продовжив радник голови ОП в інтерв'ю.

Крім того, як зазначає Подоляк, Росія ігнорує пропозицію України щодо обміну обвинуваченого в держзраді народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Радник голови ОП з іронією заявив, що парламентарія раніше "брендували як впливову та важливу для РФ людину", але з'ясувалося, що політик не цікавий Кремлю.

"Цінність зламати Маріуполь, знищити його, убити там практично всіх захисників, для них набагато більша, ніж забрати Медведчука чи будь-кого. Тому, на жаль, Медведчук — не актив. На жаль, ми його обміняти на наших хлопців не можемо", — продовжив Подоляк у спілкуванні з журналістом.

Радник голови ОП запевнив, що на столі переговорів із Росією лежать усі українські пропозиції, зокрема обмін Віктора Медведчука на українців у Маріуполі, проте реакція російської сторони показує, що нардеп від ОПЗЖ перестав бути для них "цінним активом".

Варто зазначити, що під час інтерв'ю "Радіо Свобода" Михайло Подоляк також погрожував, що Україна перенесе бойові дії на територію Росії.

[ + – ] РФ ігнорує обмін Медведчука та спецпереговори щодо Маріуполя, — Подоляк

Нагадаємо, затриманий СБУ народний депутат Віктор Медведчук, якого звинувачують у державній зраді, попросив Зеленського та Путіна обміняти його на військовослужбовців і цивільних у Маріуполі. За словами політика, через блокаду ЗС РФ захисники та мирні жителі не можуть покинути прифронтове місто, яке окупанти продовжують обстрілювати авіацією.

24 квітня в Офісі президента запропонували Росії провести раунд спецпереговорів щодо Маріуполя. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що РФ для збереження залишків своєї репутації може оголосити перемир'я та дозволити цивільним, а також українським військовослужбовцям залишити територію заводу "Азовсталь".