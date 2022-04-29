Бойові дії перенесуться на територію Росії, — Подоляк

Радник голови ОП заявив, що зараз немає жодних підстав для переговорів делегацій, а також лідерів України та РФ. Кожна сторона зараз намагається отримати вигідніші умови.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що бойові дії перенесуться на територію Російської Федерації, зокрема через провокації власне росіян усередині країни. Він упевнений, що інтенсивність воєнних дій на території України однозначно призведе до такого повороту подій. Про це Подоляк розповів в інтерв'ю "Радіо свобода".

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"І неважливо хто там воюватиме. Можливо, вони там провокації свої створюватимуть, можливо, вони будуть підривати", — сказав чиновник.

За словами Подоляка, вибухи на російських базах паливно-мастильних матеріалів лише збільшуватимуться. І навіть якщо Київ буде до цього причетний, то з цікавістю спостерігатиме "як падає велика та потужна російська вертикаль влади".

"Вони вважали, що ця війна десь там відбувається, а ми тут сидимо — шампанське, ікра і так далі — розмірковуємо, ходимо в гості, тусуємось у нічних клубах", — заявив Подоляк.

Переговорний процес України та Росії

Михайло Подоляк розповів, що нині підстав для зустрічі російсько-українських переговорних груп немає. За його словами, переговорний процес триває повільніше після зустрічі у Стамбулі 29 березня. На це є дві причини:

Після Стамбульського комюніке Україна дізналася про звірства російських військових на території звільнених територій у Київській області, зокрема Бучі. Це дуже вплинуло на емоційне тло спілкування.

Росія ще має достатньо ресурсів для того, щоб проводити активні бойові дії на сході України. У Кремлі хочуть здобути певні тактичні перемоги, щоб довести, що вони вміють воювати, для того, щоб у Росії боялися.

Зустріч президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна також не передбачається найближчим часом. Подоляк заявив, що зараз не час для переговорів лідерів України та РФ. Проте згодом вони, ймовірно, відбудуться. В ОП хочуть, щоб позиції Києва на переговорах були якомога потужнішими.

"У нас просто президент вольовий: тобто він хоче приїхати на переговори і поводитися так, як він повинен поводитися — як лідер дійсно глобального плану. І в нього має бути дуже потужна юридична позиція. Ми повинні її підготувати", — додав він.

Нагадаємо, 28 квітня Подоляк заявив, що Україна завдаватиме ударів по складах і військових базах Росії, так захищаючи себе. За його словами, країни Заходу визнали за Києвом право атакувати ворожі військові об'єкти.

Раніше, 26 квітня Володимир Путін заявив, що бажає дипломатичного вирішення війни в Україні. За його словами, на зустрічі в Стамбулі вдалося досягти серйозного прогресу.