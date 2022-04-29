Боевые действия перенесутся на территорию России, — Подоляк

Советник главы ОП заявил, что сейчас нет никаких оснований для переговоров делегаций, а также лидеров Украины и РФ. Каждая сторона сейчас пытается получить более выгодные условия.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что боевые действия перенесутся на территорию Российской Федерации, в том числе через провокации самих россиян внутри страны. Он уверен, что интенсивность военных действий на территории Украины однозначно приведут к такому повороту событий. Об этом Подоляк рассказал в интервью "Радио свобода".

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"И неважно кто там будет воевать. Может быть, они будут там провокации свои создавать, возможно, они будут взрывать", — сказал чиновник.

По словам Подоляка, взрывы на российских базах горюче-смазочных материалов будут только увеличиваться. И даже если Киев будет к этому причастен, то с интересом будет наблюдать "как падает большая и мощная российская вертикаль власти".

"Они считали, что эта война где-то там происходит, а мы здесь сидим – шампанское, икра и так далее – размышляем, ходим в гости, тусуемся в ночных клубах", — заявил Подоляк.

Переговорный процесс Украины и России

Михаил Подоляк рассказал, что сейчас оснований для встречи российско-украинской переговорных групп нет. По его словам, переговорный процесс идет более медленно после встречи в Стамбуле 29 марта. На это есть две причины:

После Стамбульского коммюнике Украина узнала о зверствах российских военных на территории освобожденных территорий в Киевской области, в том числе Буче. Это очень сильно повлияло на эмоциональный фон общения.

У России еще есть достаточно ресурсов для того, чтобы проводить активные боевые действия на востоке Украины. В Кремле хотят получить определенные тактические победы, чтобы доказать, что они умеют воевать, для того, чтобы России боялись.

Встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина тоже не предусматривается в ближайшее время. Подоляк заявил, что сейчас не время для переговоров лидеров Украины и РФ. Однако позже они, вероятно, состояться. В ОП хотят, чтобы позиции Киева на переговорах были как можно больше мощными.

"У нас просто президент волевой: то есть он хочет приехать на переговоры и вести себя так, как он должен себя вести – как лидер действительно глобального плана. И у него должна быть очень мощная юридическая позиция. Мы должны ее подготовить", — добавил он.

Напомним, 28 апреля Подоляк заявил, что Украина будет наносить удары по складам и военным базам России, таким образом защищая себя. По его словам, страны Запада признали за Киевом право атаковать вражеские военные объекты.

Ранее, 26 апреля Владимир Путин заявил, что желает дипломатического решения войны в Украине. По его словам, на встрече в Стамбуле удалось добиться серьезного прогресса.