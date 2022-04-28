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Политика Российско-украинская война

Украина будет защищаться от оккупантов ударами по базам РФ, — Офис Зеленского

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Украина может наносить удары по складам и военным объектам на территории РФ

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Запад признал за Украиной право атаковать российские военные объекты за пределами нашей страны.

Украина, защищаясь от российских оккупантов, будет наносить удары по складам и военным базам ВС РФ. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, страны Запада признали право Украины, отражая агрессию России, наносить удары по складах и базах Вооруженных сил страны-агрессора.

Михаил Подоляк подчеркнул, что Кремль развязал полномасштабную войну против нашей страны, в ходе которой убивает мирных жителей, поэтому Киев будет защищать себя любым способом, в том числе путем атак на военные объекты РФ.

"Украина должна сама решать, наносить ли удары по российским военным объектам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по складам и базам российских убийц. Мир это право признает", — добавил советник главы ОП в своем Twitter.

Украина может наносить удары по складам и военным объектам на территории РФ, - Подоляк

Своей публикацией Михаил Подоляк сослался на заявление главы Государственного департамента США Энтони Блинкена, которое он сделал в ходе слушания в Сенате. Так, американский госсекретарь отметил, что западные союзники стараются поставлять Украине более современное и тяжелое вооружение. Однако, Киев должен самостоятельно решать, наносить ли ему удары по военным объектам на территории РФ для отражения агрессии.

"Мое собственное мнение заключается в том, что жизненно важно, чтобы они (Украина — ред.) делали все необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики — это их решение", — заявил Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о том, могут ли ВСУ наносить удары по российским военным объектам на территории страны-агрессора.

Украина должна сама решать, наносить ли ей удары по объектам на территории РФ, - Блинкен

Напомним, ранее издание The Guardian утверждало, что переломный момент в войне Украины и России наступит в мае. По данным журналистов, ВС РФ продвигаются без особых успехов, а подразделения ВСУ пока не могут пойти в контрнаступление, поскольку ожидают поставок тяжелого вооружения.

Также Генштаб ВСУ предупреждал, что ВС РФ ведут наступательные бои на нескольких направлениях. Самой сложной, как утверждало военное командование Украины, ситуация остается в районе Изюма, куда оккупанты перебросили подразделения десантно-штурмовых войск и около 500 единиц боевой техники.