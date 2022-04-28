Украина будет защищаться от оккупантов ударами по базам РФ, — Офис Зеленского

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Запад признал за Украиной право атаковать российские военные объекты за пределами нашей страны.

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Украина, защищаясь от российских оккупантов, будет наносить удары по складам и военным базам ВС РФ. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, страны Запада признали право Украины, отражая агрессию России, наносить удары по складах и базах Вооруженных сил страны-агрессора.

Михаил Подоляк подчеркнул, что Кремль развязал полномасштабную войну против нашей страны, в ходе которой убивает мирных жителей, поэтому Киев будет защищать себя любым способом, в том числе путем атак на военные объекты РФ.

"Украина должна сама решать, наносить ли удары по российским военным объектам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по складам и базам российских убийц. Мир это право признает", — добавил советник главы ОП в своем Twitter.

[ + – ] Украина может наносить удары по складам и военным объектам на территории РФ, - Подоляк

Своей публикацией Михаил Подоляк сослался на заявление главы Государственного департамента США Энтони Блинкена, которое он сделал в ходе слушания в Сенате. Так, американский госсекретарь отметил, что западные союзники стараются поставлять Украине более современное и тяжелое вооружение. Однако, Киев должен самостоятельно решать, наносить ли ему удары по военным объектам на территории РФ для отражения агрессии.

"Мое собственное мнение заключается в том, что жизненно важно, чтобы они (Украина — ред.) делали все необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики — это их решение", — заявил Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о том, могут ли ВСУ наносить удары по российским военным объектам на территории страны-агрессора.

[ + – ] Украина должна сама решать, наносить ли ей удары по объектам на территории РФ, - Блинкен

Напомним, ранее издание The Guardian утверждало, что переломный момент в войне Украины и России наступит в мае. По данным журналистов, ВС РФ продвигаются без особых успехов, а подразделения ВСУ пока не могут пойти в контрнаступление, поскольку ожидают поставок тяжелого вооружения.

Также Генштаб ВСУ предупреждал, что ВС РФ ведут наступательные бои на нескольких направлениях. Самой сложной, как утверждало военное командование Украины, ситуация остается в районе Изюма, куда оккупанты перебросили подразделения десантно-штурмовых войск и около 500 единиц боевой техники.