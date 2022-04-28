Переломный ход войны в Украине произойдет в мае, — The Guardian

Журналисты отметили, что наступление России на Донбассе развивается без каких-либо признаков серьезного прорыва, однако ВСУ пока что не могут пойти в масштабное контрнаступление и ожидают оружие от Запада.

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Переломный момент войны в Украине произойдет в мае, после того, когда в страну прибудет последняя волна оружия от Запада, включая американские гаубицы, немецкие и британские зенитные установки. Сейчас же украинская армия не способна на контратаки и возвращение своих захваченных территорий. Об этом пишет британское издания The Guardian.

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Журналисты отметили, что война в Украине застопорилась, потому что наступление России на Донбассе не удается в полной мере и только начинает развиваться без каких-либо признаков серьезного прорыва. Неудачи ВС РФ на востоке Украины журналисты связывают с дождливой погодой в регионе, сильным сопротивлением украинских военных, а также проблемами российского командования и управления.

Однако широкого наступления от ВСУ на Донбассе и юге страны в ближайшее время тоже ожидать не стоит из-за недостатка вооружения. Поэтому сейчас Украина ожидает поставки от стран Запада, чтобы начать возвращать захваченные территории.

Если помощи с тяжелым вооружением от Запада окажется недостаточно для изменения военного баланса, встанет вопрос о том, насколько еще Великобритания, США и другие члены НАТО готовы взять на себя обязательства.

В издании также считают, что ядерные угрозы Путина также предназначены для запугивания, однако остается риск того, что президент РФ пойдет на дальнейшую эскалацию, если почувствует угрозу.

Напомним, 27 апреля советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина к июню накопит достаточно оружия для наступления. По его словам, ожесточенные бои стоит ожидать во второй половине июня – начале июля. Однако теперь в наступление пойдет украинская армия

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия не собирается заканчивать войну в Украине, поэтому в ближайшие недели страну ожидает тяжелое время. По его словам, Украине понадобится некоторое время на выстраивание логистики и получение от партнеров нового вооружения.