Украина к июню накопит достаточно оружия, чтобы перейти к наступлению, — Арестович (видео)

По словам советника главы ОП, ожесточенные бои стоит ожидать во второй половине июня – начале июля. Однако теперь в наступление пойдет украинская армия.

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Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о подробностях встречи министров обороны из более чем 40 стран, которая в среду, 27 апреля, прошла на американской военной базе "Рамштайн" в Германии, где обсуждались вопросы, связанные с военной поддержкой Украины. Интервью с Арестовичем опубликовал журналист Марк Фейгин.

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Во-первых, такие встречи для обсуждения военной помощи будут ежемесячными, во-вторых и в-главных, в дальнейшем поставки вооружения будут проходить ускоренными темпами.

"Простейший пример, это когда каждая страна передает по шесть гаубиц, чтобы быстрее перевести и списать, а вмести они раз — и составили батарею (дивизион)", — пояснил Арестович.

"К концу мая – началу июня западное оружие поступит в товарных количествах, способных изменить соотношение сил и средств на конкретном участке фронта, может быть, на двух, на трех. И мы где-то к середине июня получим боеспособные части, вооруженные западным оружием, готовые переходить в наступление. Короче, вторая половина июня, а, скорее, июль, — это ожесточенные бои. Только украинская армия пойдет в наступление".

Арестович предупредил жителей РФ о том, что российское руководство будет отправлять на войну в Украину срочников, которых начали призывать с первого апреля.

"Эти ребята, пройдут еле-еле двухмесячное обучение, а многие из них и одномесячное, на старой ржавой технике или восстановленной их радостно бросят под мясорубку западного оружия и злых до невозможности украинских военных, в каждом глазе которых отражается Буча и Мариуполь. Можете себе представить, что будет с вашими детьми, подумайте хорошо, может быть вам не нужна эта война", — предупредил Арестович.

Ранее Фокус сообщал, что Резников предупредил о грядущих тяжелых неделях. Понадобится некоторое время, чтобы выстроить логистику и получить от партнеров новое вооружение. Поэтому "к сожалению, мы еще будем терять наших воинов".