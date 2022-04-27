Україна до червня назбирає достатньо зброї, щоб перейти до наступу, — Арестович (відео)

За словами радника голови ОП, запеклі бої варто очікувати у другій половині червня – на початку липня. Однак тепер у наступ піде українська армія.

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Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович розповів про подробиці зустрічі міністрів оборони із більш ніж 40 країн, яка в середу, 27 квітня, пройшла на американській військовій базі "Рамштайн" у Німеччині, де обговорювалися питання, пов'язані з військовою підтримкою України. Інтерв'ю з Арестовичем опублікував журналіст Марк Фейгін.

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По-перше, такі зустрічі для обговорення військової допомоги будуть щомісячними, по-друге та головне, надалі постачання озброєння проходитиме прискореними темпами.

"Найпростіший приклад, це коли кожна країна передає по шість гаубиць, щоб швидше перевести і списати, а разом вони раз — і склали батарею (дивізіон)", — пояснив Арестович.

"До кінця травня – початку червня західна зброя надійде у товарних кількостях, здатних змінити співвідношення сил і засобів на конкретній ділянці фронту, можливо, на двох, на трьох. І ми десь до середини червня отримаємо боєздатні частини, озброєні західною зброєю, готові переходити в наступ. Словом, друга половина червня, а, швидше, липень, — це запеклі бої. Тільки українська армія піде в наступ".

Арестович попередив жителів РФ про те, що російське керівництво відправлятиме на війну в Україну строковиків, яких почали призивати з першого квітня.

"Ці хлопці, пройдуть ледве двомісячне навчання, а багато з них й одномісячне, на старій іржавій техніці або відновленій їх радісно кинуть під м'ясорубку західної зброї та злих до неможливості українських військових, у кожному оці яких відображається Буча та Маріуполь. Можете собі уявити, що буде з вашими дітьми, подумайте добре, можливо вам не потрібна ця війна", — попередив Арестович.

Раніше Фокус повідомляв, що Резніков попередив про майбутні важкі тижні. Знадобиться деякий час, щоб побудувати логістику й отримати від партнерів нове озброєння. Тому "на жаль, ми ще втрачатимемо наших воїнів".