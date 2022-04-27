Знадобиться вся наша стійкість. Резніков попередив, що на Україну чекають кілька важких тижнів

За словами голови Міноборони, Україні знадобиться деякий час на побудову логістики та отримання від партнерів нового озброєння. Тому чиновник сказав, що "на жаль, ми ще втрачатимемо наших воїнів".

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Росія вже усвідомлює свою стратегічну поразку у війні проти України, проте не планує завершувати бойових дій. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook.

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Звертаючись до народу України, міністр попросив усіх мати правильні очікування, оскільки найближчі тижні можуть бути найважчими протягом російського вторгнення в Україні. Резніков вважає, що практична реалізація домовленостей, навчання та логістика при доставці нового озброєння вимагатимуть певного часу. При цьому російські війська зібрали достатньо сил для масштабного наступу на сході України вже зараз.

"Допомога Україні зростатиме, але найближчими днями знадобиться вся наша стійкість і надзвичайна єдність. Ворог уже усвідомить свою стратегічну поразку, але все одно намагатиметься завдати нам найбільшого болю. На жаль, до перемоги ми ще втрачатимемо наших воїнів. Ще будуть руйнування і болісні жертви. Ми повинні витримати. І ми витримаємо! Заради тих, хто боровся за вільну Україну в різні епохи. Заради захисників Маріуполя, Харкова, Ізюму, Рубіжного, Сум, Чернігова та героїв з інших міст, які виграли та продовжують вигравати для України час. Заради майбутніх поколінь. Ми звільнимо нашу землю. Ми повернемо наших людей", — написав Олексій Резніков.

Раніше Фокус розповідав про підсумки переговорів на військовій базі "Рамштайн" у Німеччині. За словами голови оборонного відомства України Олексія Резнікова, на зустрічі обговорили три блоки питань. А найважливішим рішенням чиновник назвав перехід нашої армії на західні калібри та техніку.