На базі "Рамштайн" відбулася зустріч міністрів оборони понад 40 країн: підсумки переговорів

За словами голови оборонного відомства України Олексія Резнікова, на зустрічі обговорили три блоки питань. А найважливішим рішенням чиновник назвав перехід нашої армії на західні калібри й техніку.

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У вівторок, 26 квітня, на військовій базі ВПС США Ramstein ("Рамштайн") на південному заході Німеччини відбулася зустріч понад 40 міністрів оборони країн світу, на якій обговорювали шляхи підтримки України в умовах повномасштабної війни з РФ. Зокрема, представники оборонних відомств дійшли рішення про постачання українській державі нового озброєння. Про це повідомляє телеканал France 24 із посиланням на агентство AFP.

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Міністр оборони США Ллойд Остін у ході ініційованої Штатами зустрічі пообіцяв, що Вашингтон і надалі "перевертатиме небо та землю", щоб допомогти Україні в боротьбі з РФ. Американський чиновник також запевнив, що США продовжать постачання зброї Україні.

На переговорах міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін погодився на постачання зенітних танків Gepard, які були в ужитку, в Україну. Німецька чиновниця додала, що запаси зброї бундесверу обмежені, але сказала, що ФРН звернеться до німецьких виробників озброєнь за допомогою в цьому питанні.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, під час зустрічі сторони обговорили три блоки питань:

Створення Консультативної групи з питань оборони України

Ця група, як стверджує Резніков, діятиме на постійній основі — у її межах раз на місяць міністри оборони країн-партнерів "звірятимуть годинник".

"Постійний механізм дозволить оптимізувати та прискорити важливі процеси отримання зброї, удосконалити логістику, забезпечити оптимальну координацію. Наприклад, коли буде прийнято рішення про надання Україні того чи іншого озброєння, за рахунок координації зброя одного типу надходитиме з різних країн. Умовно, кілька країн нададуть по 3-4 гармати, а сумарно Україна отримає артилерійський дивізіон”, — написав чиновник.

Інтеграція України в НАТО

За словами Резнікова, Україна тривалий час переконувала партнерів у тому, що як підтримку необхідно надати державі зброю західного виробництва, яка відповідає стандартам Альянсу.

"Перехід на західні калібри й техніку — це стратегічне рішення, нарешті прийняте. Зокрема, ми вже отримуємо артилерію калібру 155 мм. Поступово це забезпечить повну взаємодію української армії з арміями країн НАТО, що стане значним посиленням східного флангу Альянсу", — наголосив міністр.

Навчання українських військових використання західного озброєння

Резніков зазначив, що українська влада спеціально не афішувала роботу над навчанням військовослужбовців Збройних сил України, щоб "забезпечити комфорт нашим партнерам".

"Зараз навчальні програми будуть масштабовані та поширені навіть на зразки озброєнь і техніки, щодо надання яких Україні поки що немає політичних рішень. Коли ці рішення будуть прийняті, у чому я особисто не сумніваюся, ми вже будемо готові", — додав чиновник.

Резніков також заявив, що загальним висновком зустрічі на базі "Рамштайн" стало те, що тепер, у контексті військової підтримки України, йдеться "про справді історичні зміни, які найближчими тижнями-місяцями будуть матеріалізовані".

Розповів Резніков і про свої зустрічі з іноземними колегами на полях оборонного форуму. Зокрема, міністр оборони України зустрівся з головами відомств Німеччини (Крістіна Ламбрехт), Великобританії (Бен Воллес), Канади (Аніта Ананд), Польщі (Маріуш Блащак), Нідерландів (Кайса Оллонгрен), Туреччини (Хулусі Акар), Італії (Лоренцо Гуеріні), Румунії (Василе Данку), Словаччини (Ярослав Надем), Болгарії (Драгомир Заков), Литви (Арвідас Анусаускас).

"Кожна з цих держав надає Україні неоціненну підтримку, за яку ми безмежно вдячні. Загалом коаліція на підтримку України проти кремлівського зла посилюється", — написав чиновник.

Міністр оборони України також закликав громадськість зберігати "вірні очікування", оскільки попереду українська держава чекає на "кілька дуже важких тижнів", під час яких здійсниться реалізація домовленостей, укладених на базі "Рамштайн", відбудеться навчання та будуть зроблені логістичні кроки.

Нагадаємо, перед зустріччю на базі "Рамштайн" міністр оборони США заявив, що Україна здатна перемогти у війні проти РФ, незважаючи на те, що армія противника має чисельну та технологічну перевагу.

Раніше ми писали, що міністр збройних сил Великобританії Джеймс Гіпі заявив про право України завдавати ударів углиб території РФ для знищення військових цілей, запасів палива й інших стратегічних об'єктів.