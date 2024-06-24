ЗС РФ готуються розпочати новий наступ на півдні: Андрющенко назвав вірогідні терміни (відео)

Радник міського голови Маріуполя зазначив, що впродовж наступних тижнів стане зрозуміло, чи почнуть окупанти накопичувати ударний кулак, як вони це робили свого часу на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

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Російські загарбники продовжують накопичувати ресурси неподалік окупованого Маріуполя, що може бути ознакою ймовірних спроб ЗС РФ надалі здійснювати атаки в бік Вугледара Донецької області та загалом Запорізької області. Про це радник міського голови Петро Андрющенко розповів у коментарі "24 Каналу".

За його словами, є припущення, що загарбники можуть здійснити спробу посилити свій тиск на півдні.

Також Андрющенко нагадав, що росіяни активно посилюють роботу над розбудовою логістики, наповнюючи табори біля Маріуполя. Це може бути свідченням підготовки до нового наступу. Крім того, не варто виключати, що росіяни будуть намагатися здійснити атаки на Запорізькому напрямку.

"Потрібно дивитися на кінець липня – початок серпня. Там йде зараз не просто переміщення. А розбудова логістики. Також ми дивимося на наповненість таборів. На усі ці рухи. Якщо вони все ж таки спробують піти в наступ… Запорізький напрямок чим цікавий. Там приазовські степи. Якщо підуть, то втрати окупантів у космос злетять", – підкреслив Андрющенко.

Крім того, він вважає, що вже впродовж наступних тижнів буде видно, чи росіяни все ж почнуть накопичувати ударний кулак, як вони це робили свого часу на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

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Нагадаємо, що, за словами першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, Росія готує принаймні 90 000 військовослужбовців до нового наступу, причому загарбники тренуються "в глибині" країни.

Також 21 червня спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що ЗС РФ зараз не мають потенціалу для наступу на Сумську область, однак ситуація може змінитися.