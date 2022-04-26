Україна має право завдати удару вглиб Росії, – міністр збройних сил Великобританії

У Лондоні вважають, що після вторгнення РФ Україна має право завдати ударів у відповідь по стратегічних об'єктах, запасах палива та боєприпасах.

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"Україна була суверенною країною, яка мирно жила в межах своїх кордонів, а потім інша країна вирішила порушити ці кордони і ввести 130 тисяч військових. Це стало початком війни між Україною та Росією", — процитувала міністра із збройних сил Великобританії Джеймса Хіппі The Guardian.

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За словами британського чиновника високого рангу Україна має всі права на удар у відповідь. "У війні Україна має право завдати удару вглиб ворога, щоб атакувати його логістичні лінії, запаси палива, склади боєприпасів. Це частина війни", — заявив Хіппі.

Нагадаємо, що Великобританія активно підтримує Україну у війні з Росією з перших днів російського вторгнення.

Зокрема, вона надавала нашій країні такі види озброєння, які можуть збивати повітряні цілі на відстані до 5 кілометрів. Британія відправила в Україну переносні зенітно-ракетні комплекси Star Streak.

StarStreak — це британський зенітний ракетний комплекс, який призначений для ураження широкого спектру засобів повітряного нападу, враховуючи надзвукові літаки й ударні вертольоти, що низько летять. Він може збивати повітряну ціль на відстані до 5 кілометрів. Також Лондон уже поставив в Україну 4 000 одиниць протитанкової зброї.

У межах програми надання допомоги Україні до Києва з робочим візитом приїжджав прем'єр Великобританії Борис Джонсон, який на знак солідарності з українським народом після офіційної зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським вийшов прогулятися центром Києва.

Експерти Фокусу вважають, що російсько-українська війна створила можливості для Британії посилити свої позиції в Балто-Чорноморському регіоні, щоб "зайняти нішу головного антагоніста РФ у Європі та посилити "натовську лінію" в ЄС".