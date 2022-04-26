Украина имеет право нанести удар вглубь России, – министр вооруженных сил Великобритании

В Лондоне считают, что после вторжения РФ Украина имеет право наносить ответные удары по российским стратегическим объектам, запасам топлива и боеприпасам.

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"Украина была суверенной страной, мирно жившей в пределах своих границ, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести 130 тысяч военных. Это стало началом войны между Украиной и Россией,", – процитировала министра по вооруженным силам Великобритании Джеймса Хиппи The Guardian.

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По словам британского чиновника высокого ранга Украина имеет все права на ответный удар. "В войне Украина имеет право нанести удар вглубь врага, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов. Это часть войны", — заявил Хиппи.

Напомним, что Великобритания активно поддерживает Украину в войне с Россией с самых первых дней российского вторжения.

В частности, она предоставляла нашей стране такие виды вооружения, которые способны сбивать воздушные цели на расстоянии до 5 километров. Великобритания отправила в Украину переносные зенитно-ракетные комплексы Star Streak.

StarStreak — это британский зенитный ракетный комплекс, который предназначен для поражения широкого спектра средств воздушного нападения, включая сверхзвуковые самолеты и низколетящие ударные вертолеты. Он может сбивать воздушные цели на расстоянии до 5 километров. Так же Лондон уже поставил в Украину 4000 единиц противотанкового оружия.

В рамках программы оказания помощи Украине в Киев с рабочим визитом приезжал премьер Великобритании Борис Джонсон, который в знак солидарности с украинским народом после официальной встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским вышел прогуляться центру Киева.

Эксперты Фокуса считают, что российско-украинская война создала возможности для Британии усилить свои позиции в Балто-Черноморском регионе, чтобы "занять нишу главного антагониста РФ в Европе и усилить "натовскую линию" в ЕС".