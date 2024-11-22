Затопило почти на метр: стаи бобров "терроризируют" село в Шотландии, а власть молчит (фото)

Бобры исчезли в Шотландии 400 лет назад, но потом появились вновь благодаря природоохранной организации. В течение 15 лет они построили плотину, которая начала вредить окружающим.

Житель провинциальной деревни в округе Пертшир в Шотландии и его соседи не могут справиться с бобрами, которые перегородили водоем и вода пошла на сады и дворы. Власти ничем не помогли людям, тем временем животные появились в данной местности именно благодаря местной администрации. О деталях инцидента рассказали на портале Daily Mail.

На портале рассказали историю 84-летнего фермера Джека Блэра, сад и двор которого залила вода из-за нашествия бобров. Журналисты объяснили, что защитники природы намеренно развели животных в данной местности. Однако теперь, когда селяне страдают от подтопления, существенной помощи так и не поступило. На фото, снятых в селе, видим Джека, который стоит в высоких сапогах, а вода доходит чуть ли не до колен.

История о бобрах — фермер и его участок, затопленный из-за животных Фото: Daily Mail

Как выяснилось, бобры в Шотландии вымерли в 16 веке, но популяцию решили возродить. С этой целью животных намеренно поселили в Пертшире, начиная с 2009 года. В течение 15 лет они построили дамбу на реке Дейч Берн и в результате разлива воды подтопило двор Блэра, говорится в статье. Ориентировочное подтопление — до одного метра, написали журналисты.

История о бобрах — сад, затопленный из-за животных Фото: Daily Mail

Мужчина обращался в органы местной власти, объясняется в статье. В округе ему сказали, что он сам должен защитить свою землю от подтопления и это является его прямой обязанностью, как владельца. С другой стороны, организация NatureScot, которая ответственна за разведение животных, заявила, что дамбу разрушить нельзя, поскольку бобры находятся под охраной. В то же время Джек не имеет право самостоятельно разрушить сооружение, поскольку оно размещено не на его земле.

На фото, опубликованные изданием, видно плотину и бобров, которые плывут по реке, не боясь людей. Фермер показал журналистам, что берег реки затопило, вода разрушила 25 футов сада и идет все выше, а животные, ко всему, грызут стволы. Кроме того, когда начнутся морозы, влажность нанесет дополнительный вред деревьям, которые он собственноручно высадил много лет назад, сказал Джек.

История о бобрах — поваленные деревья и дамба Фото: Daily Mail История о бобрах — как выглядит животное Фото: Daily Mail

Отметим, ранее Фокус рассказывал другие истории о бобрах. Например, ученый из США Крис Джордан объяснил, зачем эти животные постоянно грызут деревья и строят дамбы. Согласно выводам Джордана, таким образом они защищаются от хищников, поскольку являются достаточно неуклюжими и не могут спастись в случае нападения.

Напоминаем, издание Phys.org рассказало, каким образом соседство с бобрами помогло выжить людям в каменном веке.